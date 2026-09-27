Explosivos mezclados con fibra de vidrio y 11 minas fueron hallados en Briceño, Antioquia

Un depósito con explosivos mezclados con fibra de vidrio, 11 minas antipersonal y dos granadas adaptadas para drones fue localizado y destruido por el Ejército en zona rural de Briceño, norte de Antioquia.

El hallazgo se produjo durante operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7, con apoyo de perros especializados en la detección de explosivos. Según las autoridades, el material pertenecería a la estructura 36 de las disidencias de alias Calarcá y sería utilizado para fabricar artefactos para atacar a la población y a la fuerza pública.

En el lugar fueron encontradas una cantina metálica con 50 libras de explosivos y dos recipientes plásticos con otras 80 libras. También había 25 recipientes con pólvora, las 11 minas antipersonal, las dos granadas acondicionadas para ser lanzadas desde drones y otros elementos empleados en la fabricación de explosivos.

Minas antipersona. AFP.

Entre lo hallado había además una caneca con 30 libras de explosivos mezclados con fibra de vidrio, seis litros de ácido y 15 kilos de grapas metálicas.



De acuerdo con la Séptima División del Ejército, estos materiales serían utilizados para aumentar las lesiones y daños provocados por los artefactos. La institución señaló que su utilización podría representar una infracción al derecho internacional humanitario.

Todo el material fue destruido de manera controlada, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de procedimientos.

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Según el Ejército, con este operativo se evitó que los explosivos fueran utilizados en nuevas acciones en el norte de Antioquia. Las tropas mantienen operaciones en la zona para ubicar otros depósitos y a integrantes de esta estructura armada. Las autoridades no reportaron capturas ni enfrentamientos durante el procedimiento en la zona rural.