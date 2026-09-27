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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alias ‘El Mexicano’ habría pagado hasta US$15.000 a La Terraza y Clan del Golfo en Medellín

Alias ‘El Mexicano’ habría pagado hasta US$15.000 a La Terraza y Clan del Golfo en Medellín

El hombre, señalado de ser presunto articulador del CJNG en Colombia, fue ubicado en una lujosa propiedad de Medellín y quedó a disposición de Migración Colombia.

Alias El Mexicano
Policía Metropolitana
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 27 de sept, 2026

En paños menores, acompañado y en una lujosa propiedad de Medellín, en las últimas horas fue ubicado Fredy Chacón, alias ‘El Mexicano’, señalado por la Policía como presunto articulador en Colombia del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México y requerido por autoridades de Estados Unidos.

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Según la información recopilada por las autoridades, Chacón habría realizado pagos de entre 10.000 y 15.000 dólares a integrantes de los grupos delincuenciales organizados La Terraza y Clan del Golfo, con el propósito de facilitar sus actividades ilícitas en esta región.

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La investigación también señala que el hombre habría utilizado empresas fachada ubicadas en Tijuana, México, y Medellín para aparentar actividades comerciales y, presuntamente, canalizar recursos y establecer relaciones financieras con compañías estadounidenses. Así lo expuso el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

"Este delincuente se movía en el área metropolitana, empleando 2 vehículos blindados y escoltas para su protección personal. Además, se valía de empresas fachadas con apariencia de actividades comerciales en Tijuana y en Medellín para mover sus recursos financieros y mantener relaciones económicas", aseguró.

El procedimiento fue adelantado de manera conjunta por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la Dijín, el área de contrainteligencia de la Dipol y la Fiscalía General de la Nación. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, destacó que gracias al trabajo articulado de las autoridades se han logrado aumentar las capturas contra cabecillas internacionales en la ciudad.

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"Vamos a seguir cerrando el paso al crimen organizado sin importar su alcance o procedencia. Aquí no hay territorio seguro para los criminales y aquí no hay espacio para quienes pretendan convertir nuestra ciudad en un centro de operaciones de la criminalidad. Medellín no es refugio para criminales. Las capturas de criminales transnacionales han aumentado en más de un 460%", destacó Villa.

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Durante la diligencia, según precisó la Policía, fueron obtenidos cuatro computadores, dos tabletas, siete discos duros, seis celulares, dos memorias USB, documentos y agendas, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía para su análisis.

De acuerdo con información del FBI, los U.S. Marshals y la DEA México, Chacón tendría antecedentes en Estados Unidos por agresión agravada con arma, delitos relacionados con armas y secuestro de adulto para exigir rescate. Además, en 2015 habría sido identificado como integrante de la organización ‘Mexican Mafia’, presuntamente vinculada al CJNG.

Finalmente, las autoridades de la capital antioqueña confirmaron que alias ‘El Mexicano’ fue dejado a disposición de Migración Colombia para adelantar los trámites correspondientes y ser entregado a la justicia de su país.

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