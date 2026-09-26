Vendedor de arepas permanece en UCI tras ser golpeado por habitante de calle en Medellín

Hay indignación en Medellín luego de que se conociera que un vendedor permanece en estado crítico en una Unidad de Cuidados Intensivos luego de ser golpeado en la cabeza con una piedra mientras realizaba su labor. De acuerdo con la información entregada por sus familiares, el presunto agresor fue capturado con ayuda de ciudadanos.

La víctima fue identificada como Jorge Mario Restrepo de 58 años y según las versiones, el hombre se encontraba repartiendo arepas cuando se cayó en medio de una discusión entre un vigilante y un habitante de calle.

En medio de la confrontación, el presunto agresor habría lanzado una piedra que terminó impactando al comerciante, todo porque supuestamente no quisieron regalarle una gorra al habitante de calle.

Tras recibir el golpe, el adulto quedó inconsciente y fue auxiliado por personas que se encontraban en el sector. Aunque inicialmente fue trasladado a un centro asistencial, su familia decidió llevarlo después a la Clínica Las Américas donde permanece hospitalizado.



La información que se conoce hasta ahora es que el hombre tiene una fractura de cráneo y sangrado interno, por lo que el vendedor de arepas fue sometido a una intervención quirúrgica y permanece entubado en la UCI.

El presunto responsable quedó detenido en la estación de Policía de La Candelaria, mientras la familia adelanta la denuncia penal correspondiente para que se haga justicia y el supuesto agresor de Restrepo no quede libre.