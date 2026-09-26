Casa por cárcel para mujer acusada de arrojar agua hirviendo a su hermano adolescente en Copacabana

En un caso que generó indignación en el Valle de Aburrá empieza a hacerse justicia, como en su momento lo pidieron familiares, allegados y defensores de los menores de edad.

Se trata de una joven de 24 años que en las últimas horas recibió medida de aseguramiento en su domicilio tras ser judicializada por la Fiscalía General de la Nación, luego de ser señalada como presunta responsable de agredir a su hermano menor de edad, arrojándole agua caliente en el municipio de Copacabana.

Olla con agua hirviendo. Foto: IA

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada en el barrio El Tablazo, en donde de acuerdo con la investigación, el adolescente sufrió quemaduras de segundo grado en la espalda y en una de sus extremidades superiores, heridas que le dejaron una incapacidad médico-legal de 25 días mientras continúa bajo el cuidado de especialistas, según precisaron las autoridades.

Durante las audiencias preliminares, el ente acusador le imputó el delito de violencia intrafamiliar agravada, cargo que no fue aceptado por la procesada.



Por orden del juez de control de garantías, la mujer deberá cumplir la detención domiciliaria en un inmueble distinto al de la víctima para garantizar su seguridad.