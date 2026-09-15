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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Olfato de canino descubrió depósito con 130 kilos de explosivos de disidencias Farc en Briceño

Olfato de canino descubrió depósito con 130 kilos de explosivos de disidencias Farc en Briceño

La intervención en la zona donde también fue asesinado el periodista Mateo Pérez permitió el hallazgo de cinco granadas adaptadas para ser usadas en drones.

Explosivos destruidos en Briceño, Antioquia.jpg
Explosivos destruidos en Briceño, Antioquia.
Foto: Ejército Nacional.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

Un depósito con material explosivo que, de acuerdo con las autoridades, estaría destinado a la ejecución de atentados por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc contra la población civil y la fuerza pública fue localizado por el Ejército en zona rural de Briceño, en el norte de Antioquia.

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La ubicación del material fue posible a partir de labores de inteligencia militar y el apoyo de Megan, un perro especializado en la detección de explosivos. Las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 7 llegaron hasta un punto de la vereda Palmichal, la zona donde también a inicios de mayo fue asesinado el periodista Mateo Pérez por parte del mismo grupo armado, y encontraron diferentes artefactos explosivos.

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Según el coronel Diego Fernando Tonguino, comandante Fuerza de Despliegue, en la zona fueron hallados un cilindro con capacidad de 60 libras, dos artefactos explosivos improvisados y cinco granadas de fabricación artesanal de 81 milímetros acondicionadas para ser utilizadas mediante drones.

"Con esta acción se logra afectar de manera contundente esta estructura criminal terrorista que realizaba acciones terroristas en contra de la población civil y la fuerza pública. Seguimos afectando su capacidad terrorista para la protección de la población de Briceño", sostuvo el uniformado.

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Una vez asegurada la zona, los militares establecieron un perímetro de seguridad y realizaron la destrucción controlada del material. En total, los artefactos contenían más de 130 kilos de explosivos, que fueron neutralizados sin que se registraran afectaciones a la población.

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Desde la Séptima División del Ejército indicaron que el hallazgo de este material se produjo en medio de las operaciones que mantienen las tropas contra estructuras de las disidencias de alias ‘Calarcá’ que tienen presencia en esta zona del departamento.

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