Fenalco alerta por impacto de amenazas en Santa Marta: más de 80.000 empleos están en juego

La reciente suspensión de actividades comerciales en Santa Marta por cuenta de las amenazas y presiones de grupos armados encendió las alertas entre los sectores productivos de la ciudad, especialmente por el impacto que este tipo de situaciones puede tener sobre el empleo y la actividad turística. De acuerdo con Aura Carolina García, directora ejecutiva de Fenalco Santa Marta, más de 80.000 personas dependen de las actividades de comercio, turismo y servicios en la capital del Magdalena.

La dirigente gremial explicó que estos sectores representan más del 32 % de la fuerza laboral de Santa Marta, por lo que cualquier interrupción en su funcionamiento puede tener consecuencias que van más allá de los días en los que se presentan las afectaciones.

“Estamos hablando por encima de 80.000 personas”, señaló García al referirse al número de trabajadores vinculados directa o indirectamente a estas actividades. La funcionaria también llamó la atención sobre el empleo estacional que se genera durante las temporadas de mayor llegada de turistas, una fuente de ingresos especialmente importante para jóvenes, estudiantes y familias del departamento.

Comercio de Santa Marta ya retomó sus actividades

Según la directora de Fenalco Santa Marta, la ciudad comenzó a recuperar paulatinamente la normalidad desde la tarde del jueves y actualmente el comercio se encuentra operando. Uno de los últimos segmentos en retomar sus actividades fueron las tiendas de barrio y establecimientos del denominado canal tradicional.



García explicó que durante los días más complejos hubo una mayor concentración de la presencia de las autoridades en puntos estratégicos, como el mercado público y el centro histórico. Posteriormente, esa vigilancia se extendió a otros sectores de la ciudad.

“Hoy la ciudad está totalmente abierta con la dinámica propia pues de un día domingo”, afirmó la dirigente gremial, quien destacó además la presencia de la fuerza pública en los principales nodos comerciales.

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El mercado público es uno de los puntos que más preocupa al sector debido a su importancia para el abastecimiento de la ciudad. Allí confluyen vendedores y establecimientos que hacen parte de una amplia cadena comercial que incluye tiendas de barrio, restaurantes y otros negocios.

García señaló que las presiones de grupos como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como Los Pachenca, no corresponden únicamente a la coyuntura reciente, sino que hacen parte de una problemática que, según explicó, se ha venido agravando durante los últimos años.

“Es algo más estructural que sí se ha agravado en los últimos años, pero que obedece más a unas dinámicas históricas en el territorio”, indicó.

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El turismo, otro de los sectores en riesgo

La preocupación del gremio también está relacionada con la próxima temporada de receso escolar, considerada una fecha relevante para la economía de Santa Marta debido al movimiento turístico que genera.

La directora de Fenalco aseguró que los efectos económicos de la reciente situación podrían prolongarse durante varios meses, incluso si la suspensión de actividades se concentró en pocos días.

“Los efectos adversos en la economía se van a ver por varios meses, pero estamos todos unidos para dar un mensaje de tranquilidad, de vuelta totalmente a la normalidad”, sostuvo.

En ese sentido, García destacó que las vías del departamento del Magdalena se encuentran abiertas y operativas y aseguró que actualmente existe vigilancia en los principales corredores. El objetivo del sector comercial es recuperar la confianza de los visitantes que tenían planeadas sus vacaciones en Santa Marta.

La dirigente gremial también contó que recorrió algunas de las zonas turísticas de la ciudad durante los días de tensión y encontró visitantes en las playas junto con sus familias. Según relató, buena parte de ese turismo era nacional y los viajeros continuaron con sus actividades pese al difícil momento.

Para Fenalco, mantener activa la economía resulta clave no solo para los empresarios, sino también para las miles de personas que dependen del comercio, el turismo y los servicios. La próxima temporada turística será, por ello, un momento importante para medir la recuperación de la actividad económica de Santa Marta tras los recientes hechos.