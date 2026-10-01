Murió un gigante tiburón ballena que había encallado en playas de Bahía Solano, Chocó

A pesar de los desesperados intentos de la comunidad por salvarlo, un tiburón ballena de aproximadamente 6 metros de longitud murió tras quedar varado en las playas del corregimiento de Nabugá, en Bahía Solano, Chocó. El animal, que presentaba varias heridas, fue hallado en una zona rocosa al lado de la costa.

En un principio, pobladores y pescadores de la zona intentaron auxiliar al ejemplar y regresarlo al mar utilizando pequeñas embarcaciones. Sin embargo, los esfuerzos fueron fallidos debido al colosal tamaño y peso de la especie que puede alcanzar entre 12 y 20 metros y superar las 20 toneladas, haciendo evidente que la fuerza humana resulta totalmente insuficiente y peligrosa para movilizar a estos animales en tierra firme.

Publicidad

Al recibir la alerta, Codechocó activó de inmediato el Protocolo de Atención a Enmallamientos y Varamientos junto a la Armada, la Alcaldía y organizaciones ambientales.

Lamentablemente, cuando las autoridades lograron arribar al punto, el tiburón ya se encontraba sin vida en la arena, un hecho que llamó la atención de los expertos, debido a que su presencia en esta época no coincide con la temporada migratoria habitual en la región.



Le puede interesar: Alerta en Bahía Solano por incendio en basurero que afecta 13.000 personas: ya hay enfermos por humo

Tras el deceso, equipos técnicos procedieron a tomar muestras biológicas para establecer las causas exactas de su muerte y el origen de las heridas, así lo resaltó, Kary Sanchez Minota, subdirectora marino costera y de áreas protegidas de Codechocó.

Publicidad

"Se tomaron muestras biológicas del cuerpo para determinar las posibles causas, ya que esta no es temporada migratoria de esta especie", dijo Minota.

Las autoridades ambientales recordaron que para rescatar un tiburón de este tamaño se requieren equipos especializados, maquinaria industrial y asistencia veterinaria, por lo que insistieron en la importancia de reportar estos casos de inmediato sin arriesgar la seguridad de las comunidades.