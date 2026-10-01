En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Cultivos ilícitos
Gasolina
FMI
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Murió un gigante tiburón ballena que había encallado en playas de Bahía Solano, Chocó

Murió un gigante tiburón ballena que había encallado en playas de Bahía Solano, Chocó

Su enorme peso y las difíciles condiciones del terreno impidieron que los pobladores lograran rescatar el animal.

Tiburón muerto en Chocó.
Tiburón muerto en Chocó.
Suministrada
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

A pesar de los desesperados intentos de la comunidad por salvarlo, un tiburón ballena de aproximadamente 6 metros de longitud murió tras quedar varado en las playas del corregimiento de Nabugá, en Bahía Solano, Chocó. El animal, que presentaba varias heridas, fue hallado en una zona rocosa al lado de la costa.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

En un principio, pobladores y pescadores de la zona intentaron auxiliar al ejemplar y regresarlo al mar utilizando pequeñas embarcaciones. Sin embargo, los esfuerzos fueron fallidos debido al colosal tamaño y peso de la especie que puede alcanzar entre 12 y 20 metros y superar las 20 toneladas, haciendo evidente que la fuerza humana resulta totalmente insuficiente y peligrosa para movilizar a estos animales en tierra firme.

Últimas noticias

Bajo nivel de embalse en Antioquia.
Antioquia

Pese a estabilización en niveles de embalses, ahorros de agua siguen insuficientes en Medellín

Desalojos en el nororiente de Medellín.jpg
Antioquia

Denuncian instrumentalización de habitantes desalojados de zona de alto riesgo en Medellín

Publicidad

Al recibir la alerta, Codechocó activó de inmediato el Protocolo de Atención a Enmallamientos y Varamientos junto a la Armada, la Alcaldía y organizaciones ambientales.

Lamentablemente, cuando las autoridades lograron arribar al punto, el tiburón ya se encontraba sin vida en la arena, un hecho que llamó la atención de los expertos, debido a que su presencia en esta época no coincide con la temporada migratoria habitual en la región.

Le puede interesar: Alerta en Bahía Solano por incendio en basurero que afecta 13.000 personas: ya hay enfermos por humo

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Tras el deceso, equipos técnicos procedieron a tomar muestras biológicas para establecer las causas exactas de su muerte y el origen de las heridas, así lo resaltó, Kary Sanchez Minota, subdirectora marino costera y de áreas protegidas de Codechocó.

Publicidad

"Se tomaron muestras biológicas del cuerpo para determinar las posibles causas, ya que esta no es temporada migratoria de esta especie", dijo Minota.

Las autoridades ambientales recordaron que para rescatar un tiburón de este tamaño se requieren equipos especializados, maquinaria industrial y asistencia veterinaria, por lo que insistieron en la importancia de reportar estos casos de inmediato sin arriesgar la seguridad de las comunidades.

Relacionados

Chocó

Ballenas varadas

Noticias de hoy

Medioambiente

Publicidad

Publicidad

Publicidad