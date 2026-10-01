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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Disputa por un pozo séptico terminó en agresión con machete contra una mujer en Rionegro, Antioquia

Disputa por un pozo séptico terminó en agresión con machete contra una mujer en Rionegro, Antioquia

La Alcaldía señaló que el caso es investigado como lesiones personales, al tratarse de un asunto de intolerancia.

rionegro antioquia.jpg
Rionegro, Antioquia.
Foto: Alcaldía de Rionegro.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Lucero Arango, de 26 años de edad, resultó gravemente herida en su rostro en medio de una disputa entre vecinos en la vereda La Playa, del municipio de Rionegro, Oriente antioqueño. Según el reporte entregado por la Alcaldía de esa localidad, resultó lesionada durante una confrontación entre dos familias vecinas que mantienen un conflicto relacionado con un pozo séptico.

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La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica y varios puntos de sutura. De acuerdo con las autoridades locales, las heridas no comprometieron órganos vitales y, después de ser atendida, fue dada de alta.

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María Zuleta, prima de la víctima, relató que esta pelea de vecinos se origina porque han querido quitarle a su abuela un predio por posesión, en el que ha pagado impuestos por más de tres décadas, lo que se suma al pozo séptico que queda en su propiedad y que aunque tenían compartido con ocho vecinos, se aumentó a 30.

"El señor se metió al predio. Realmente, no sé muy bien qué era lo que estaba haciendo. Tenemos los videos. Estaba excavando en el predio de mi abuela, y mi prima empezó a grabarlo. No le dijo en ningún momento nada, y el señor como que ya lo tenía premeditado porque había dicho desde el día anterior que se iba a meter al predio a las buenas o a las malas", indicó.

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Ante la situación, la Alcaldía de Rionegro confirmó que Arango ya presentó la denuncia contra el señalado agresor, identificado como Francisco Javier Ocampo, quien habría huido del lugar después de la agresión. Por esta razón, no se produjo una captura en flagrancia.

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Las autoridades explicaron que, al no haber sido detenido en el momento de los hechos, se requiere que un juez determine si procede una orden de captura, solicitud que deberá avanzar dentro de la investigación.

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