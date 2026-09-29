Murió bebé de 3 meses de Nechí, Antioquia; esperaba traslado médico a Bogotá hace varios días

Se trata de Juan José Barroso, un bebé de apenas tres meses que falleció en Montería luego de sufrir un paro cardíaco, mientras permanecía a la espera de un traslado médico para recibir atención especializada.

Hay que recordar que el caso había generado preocupación entre sus familiares y autoridades de Antioquia debido a las dificultades para concretar la remisión, misma que se encontraba en trámite desde el pasado 8 de septiembre.

Según se ha podido conocer, inicialmente el menor de edad presentó síntomas similares a una gripa, pero su condición empeoró rápidamente y por ello tras algunos estudios, médicos determinaron que padecía una infección respiratoria severa.

En medio del desespero, la familia de Juan José aseguró que, incluso, recibió información sobre la aceptación del bebé en una institución médica y que solo restaba coordinar el traslado aéreo, sin embargo, esto nunca se concretó.



La situación también fue denunciada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien el pasado 20 de septiembre señaló presuntas demoras en el proceso de traslado. El mandatario afirmó que se había conseguido la aceptación del menor en una institución de Bogotá, por lo que se había solicitado a Coosalud garantizar el traslado.

Por su parte, la EPS señaló que estaba buscando una institución con capacidad para realizar terapia ECMO y explicó que, debido al estado crítico del paciente, cualquier traslado representaba un procedimiento de alto riesgo.

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Finalmente, Juan José murió en Montería sin que la remisión se concretara, por lo que expertos vuelven a criticar las dificultades que enfrentan pacientes para acceder oportunamente a servicios especializados.