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Preocupación en Antioquia a propósito de la semana de receso: joven cayó al río Nechí en Caucasia

En Caucasia, Carlos Therán, de 17 años, es buscado por las autoridades. Recientemente otro hombre se ahogó en una competencia acuática en Alejandría

Caucasia.jpg
Suministrada
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

En el arranque de la semana de receso escolar, Antioquia registra una emergencia por inmersión que genera preocupación en las autoridades, segundo en la misma semana.

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El caso más reciente se presentó en Caucasia, una emergencia que ocurrió hacia las 3:30 de la tarde en el corregimiento de Cuturú, donde según el reporte de las autoridades, un joven cayó al río Nechí y fue arrastrado por la corriente sin que hasta ahora haya sido localizado.

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El adolescente, identificado como Carlos Therán, de 17 años, se encontraba compartiendo con varios amigos cuando, al parecer, ingresó al río y no volvió a salir a la superficie.

Desde aproximadamente las 4:00 de la tarde, familiares, amigos y habitantes de la zona adelantan la búsqueda, con apoyo de pescadores del sector. Defensa Civil y Bomberos también fueron notificados para apoyar las labores de localización.

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Esta misma semana se registró otro caso en zona rural de Alejandría, Oriente antioqueño, durante una competencia deportiva en inmediaciones de la cascada Velo de la Novia.

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La víctima fue identificada como Rodolfo Morales Quinchía, de 20 años. Según los reportes conocidos, el joven se sumergió en un afluente como parte del recorrido de la competencia, pero no volvió a salir a la superficie.

Los organismos de socorro adelantaron durante varias horas las labores de búsqueda, incluso con apoyo de personal especializado en operaciones subacuáticas, hasta recuperar el cuerpo sin vida.

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