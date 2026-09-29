Investigan la muerte de joven durante un evento deportivo en Alejandría, Antioquia

Lo que era una jornada deportiva en el Oriente antioqueño terminó en tragedia luego de que un joven de 20 años muriera durante el desarrollo de una carrera deportiva en zona rural del municipio de Alejandría.

La víctima fue identificada como Rodolfo Morales Quinchia y según se ha podido conocer, la situación ocurrió cuando el participante se encontraba realizando uno de los tramos de la competencia en inmediaciones de la cascada Velo de la Novia.

De acuerdo con los reportes entregados desde el Oriente antioqueño, Morales se sumergió en el afluente como parte del recorrido establecido para la competencia, no obstante, no volvió a salir a la superficie.

Tras algunos segundos y al notar que el joven no continuaba con el recorrido, se dio aviso a los organismos de emergencia que acudieron al lugar e iniciaron las labores de búsqueda, incluso, con el apoyo de expertos en operaciones subacuáticas.



Después de varias horas de búsqueda, los organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo sin vida de las aguas, mismo que luego fue entregado a las autoridades competentes para adelantar los procedimientos correspondientes.

Aunque los organizadores señalaron que la competencia se desarrolló bajo las condiciones y reglamentos establecidos, precisaron que serán las autoridades competentes las encargadas de establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar las eventuales responsabilidades.