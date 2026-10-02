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No solo fue Medellín: en Antioquia este año se registran 40 homicidios menos que en 2025

El gobernador Andrés Julián Rendón pidió a la fuerza pública priorizar un centro especializado de Ejército y Policía en el Valle de Aburrá.

Gobernador Andrés Julián Rendón
Gobernación
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Mientras que al cierre de septiembre del año pasado se registraron 1.347 muertes violentas en Antioquia, este año a la misma fecha van 1.307, una reducción del 3% que sitúa al departamento en una tasa de 8.8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

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Las estadísticas fueron celebradas por las autoridades en el departamento, que lo ven como una señal de que los operativos y la persecución a los grupos armados están teniendo efectos sobre los indicadores de violencia. Según expuso el gobernador Andrés Julián Rendón, las autoridades mantuvieron acciones contra organizaciones como el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las FARC y estructuras delincuenciales con presencia en diferentes subregiones.

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"Nosotros cerramos septiembre con casi 50 homicidios menos respecto al mismo período del año anterior, lo cual es un un buen indicador de cómo la operatividad de la fuerza pública arrincona el crimen y cuando funcionan y trabajan, son capaces de proteger eficientemente a los antioqueños y, por supuesto, de perseguir los criminales, de estrangular sus finanzas", indicó.

El gobernador pidió al Gobierno nacional fortalecer la coordinación con las autoridades departamentales y avanzar en la creación de cinco centros de fusión de inteligencia, uno de ellos para el Valle de Aburrá, con énfasis en la identificación y afectación de las finanzas criminales.

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Rendón también volvió a plantear la posibilidad de implementar un piloto de erradicación de cultivos de coca mediante drones en el Bajo Cauca y norte de Antioquia. Aseguró que la propuesta sigue en estudio por parte del Gobierno nacional.

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Desde el ente departamental insistieron en que Antioquia pasó de tener cerca de 900 hectáreas de coca en 2013 a más de 24.000 actualmente, situación que, según afirmó, está relacionada con el fortalecimiento de las economías ilegales.

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