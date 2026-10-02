En Medellín riegan jardines y limpian 40 espacios públicos con agua reciclada ante Fenómeno del Niño

Agua de la fuente externa del edificio inteligente de EPM y de la que recircula internamente la empresa Leonisa, la cual no es apta para el consumo humano, ahora es usada por parte de Emvarias para el lavado de áreas públicas y riego de jardines.

La compañía explicó que dispuso por día, entre lunes y sábado, dos carrotanques, ambos con capacidad para 10.000 litros, con lo que se le ahorrará a la ciudad alrededor de 480.000 litros de agua potable mensualmente, en medio de las medidas que se vienen anunciando desde la Alcaldía de Medellín a propósito de los efectos fenómeno de El Niño.

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John Bedoya, coordinador operativo de Emvarias Grupo EPM, expuso que con esta alternativa se están interviniendo más de 40 espacios públicos.

"Básicamente, al día de hoy estamos utilizando en nuestros vehículos 20.000 litros diario de esta agua no potable. En varias cuenta con 6 vehículos cisterna que, básicamente, lo que hacen es traer el agua o recolectar el agua. Normalmente, se toma de hidrantes, pero hoy lo estamos haciendo de aguas no potables", indicó.



Los espacios que ahora están siendo lavados con esta agua “reciclada” son el deprimido de la avenida Oriental, el Parque Zea, la Plaza de las Luces, los bajos del puente San Diego, entre otras vías, glorietas y sectores donde se puede desplegar esta actividad con el agua no apta para consumo humano, captada de lluvias y recirculación.

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FInalmente, desde la empresa de servicios públicos insistieron en que la ciudadanía debe atender en sus hogares las recomendaciones y campañas del Distrito de Medellín para el ahorro de agua y energía, para contribuir al aseguramiento de los recursos naturales en medio de la fuerte sequía que provocará el fenómeno de El Niño para inicios del 2027.