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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Ejército recuperó dos adolescentes reclutados por disidencias de Iván Mordisco en Ituango, Antioquia

Ejército recuperó dos adolescentes reclutados por disidencias de Iván Mordisco en Ituango, Antioquia

Este año han salido de las filas de grupos armados 29 menores de edad en el departamento, según destacaron las autoridades.

Menores recuperados en Antioquia
Menores recuperados en Antioquia.
Foto: Ejército
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Dos jóvenes, de 16 y 17 años de edad, que meses atrás habían ingresado a las filas de las disidencias de las Farc y portaban fusiles, fueron recuperados por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, de la Cuarta Brigada en las últimas horas.

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El hecho, donde también se logró el sometimiento de un adulto, se produjo en zona rural del municipio de Ituango en medio de operaciones militares ofensivas sostenidas en el norte de Antioquia, cuando los tres se acercaron a los miembros del Ejército para manifestar su intención de entregarse, junto con material de guerra e intendencia que los habían obligado a portar.

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Según el Ejército, los adolescentes habían sido reclutados de manera forzada hace cerca de seis meses por parte de las disidencias de Iván Mordisco y bajo engaños, presiones y amenazas eran obligados a desempeñar labores delictivas y criminales como extorsión, amenazas, y ataques contra la población civil y la Fuerza Pública.

"Allí expresaron su deseo de entregar un material de guerra e intendencia que los habían obligado a portar. Dentro del material se entregaron y se encuentran 3 fusiles, munición de diferentes calibres, proedores, así como uniformes y prendas alusivas al grupo armado organizado", aseguró el teniente coronel Fredy Arboleda Jaramillo, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot.

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Los menores, recibieron atención médica básica en donde se estableció, inicialmente, buenas condiciones físicas y posteriormente fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de restablecimiento de derechos. Por su parte, el adulto ingresará al programa de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Gobierno Nacional.

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Según ha podido establecer la inteligencia militar, dentro de la subestructura 18 de ese grupo armado organizado de alias Iván Mordisco, hay un conjunto de sus integrantes que se sienten arrinconados, cansados y con temor, por las constantes operaciones militares, por lo que estarían considerando la posibilidad de someterse a la justicia.

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