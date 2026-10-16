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Música, literatura y gastronomía: conozca la agenda cultural de Antioquia para este fin de semana

Medellín e Itagüí concentrarán los principales eventos durante los próximos tres días, con programación para toda la familia.

Música filarmónica
Música filarmónica.
Foto: Filarmónica de Medellín.
Por: Santiago Valencia Giraldo
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Gastronomía, literatura y sobre todo música, dan forma a la agenda cultural para este fin de semana en el departamento, con eventos en distintos municipios y para toda la familia.

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Uno de los eventos musicales se vivirá con Puerto Candelaria y la presentación de La Sinfonía de Los Bichos Raros, espectáculo ganador del Latin Grammy, en el Teatro El Tesoro a partir de las 3:00 de la tarde.

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Juancho Valencia, de Puerto Candelaria, adelantó qué pueden esperar quienes asistan al evento: "Se van a encontrar con un espectáculo musical maravilloso, totalmente certificado, alegría garantizada para los chicos y para toda la familia. Música, baile, actuación, risas, gritos, todo el universo de la sinfonía de los bichos raros", contó.

De música también podrá disfrutarse el cierre del Festival de Tango y Bandoneón en Jardín y la presentación conjunta de las filarmónicas de Medellín y EAFIT.

Si busca literatura el plan estará en Itagüí con el séptimo festival del libro del municipio hasta el próximo domingo en el Parque Obrero. Del evento entregó detalles Elizabeth Carvajal, subgerente encargada de cultura.

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"Tendremos más de 20 eventos como lanzamientos de libros, conversatorios, talleres. Los invitamos a estar pendiente de nuestras redes oficiales de la Alcaldía Itagüí y del Instituto de Cultura, Recreación y Deportes", señaló la funcionaria.

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En Medellín también habrá espacio gastronómico con un festival de hamburguesas.

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