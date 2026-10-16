Sellaron dos centros de estética en Bello por incumplimientos sanitarios: ya van 20 este año

No paran las acciones de las autoridades contra los establecimientos comerciales que ofrecen servicios de belleza invasivos, que deben realizarse en quirófanos y cumpliendo las normas de salubridad. En las últimas horas fue la Alcaldía de Bello la que ordenó el cierre temporal parcial de dos centros de estética tras detectar incumplimientos sanitarios relacionados con la realización de procedimientos que requieren personal médico habilitado y el cumplimiento de requisitos específicos.

Las medidas fueron adoptadas por la Secretaría de Salud durante visitas de inspección, vigilancia y control a estos establecimientos. Según la Administración Municipal, entre las prácticas identificadas estaban la carboxiterapia, la depilación láser y los procedimientos de centrifugación, cuya realización debe ajustarse a las competencias profesionales y las condiciones sanitarias establecidas para cada caso, además de permisos por parte de la Seccional de Salud de Antioquia.

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Diana Cristina Lopera Pineda, referente Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Bello, pidió a los ciudadanos que, antes de someterse a procedimientos estéticos, verifiquen las condiciones sanitarias del establecimiento y la formación, las competencias y la habilitación del personal encargado de realizarlos.

"Hacemos un llamado a la ciudadanía para verificar antes de realizarse un procedimiento invasivo, que el establecimiento y el profesional estén habilitados y cumplan con todas las condiciones sanitarias y normativas para poder funcionar y realizar este tipo de procedimientos", afirmó la vocera.



Con estas dos medidas, ya son más de 20 las clausuras de establecimientos de este tipo realizadas en Bello en lo que va de 2026, de acuerdo con el balance entregado por las autoridades locales.

Indican las autoridades que las intervenciones buscan prevenir riesgos para la salud de los usuarios y verificar que los tratamientos estéticos se realicen bajo las condiciones exigidas por la normatividad vigente.

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Por lo pronto, la Alcaldía anunció que continuará con las visitas de inspección, vigilancia y control a estos establecimientos para identificar posibles incumplimientos y prevenir riesgos para la salud pública.