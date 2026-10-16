Desbordamiento de quebrada Tequendamita deja 5 viviendas afectadas en Amalfi, Antioquia

Tras el desbordamiento de la quebrada Tequendamita que dejó inundadas varias calles y afectó a cinco familias en el barrio Camellón de Amalfi, la comunidad levantó la voz para exigir soluciones definitivas. Los habitantes del sector piden que no se apliquen más "pañitos de agua tibia" y se realice la limpieza profunda del cauce antes de que vuelvan a registrarse emergencias por las lluvias.

La creciente súbita provocó el ingreso de agua y lodo a las viviendas del sector. Aunque la alerta oportuna emitida por el Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia (SAMA) permitió evacuar a tiempo a los pobladores y evitar víctimas mortales o lesionados, los vecinos manifestaron su preocupación ante la permanencia de sedimentos en la microcuenca.

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La exigencia principal de la ciudadanía hacia las autoridades locales es el retiro inmediato de rocas, escombros y material vegetal acumulado para garantizar el flujo normal del agua y prevenir nuevos desbordamientos.

"Nos inundamos y le pedimos un favor, que nos colaboren con la limpieza, la quebrada que está muy muy llena de rastrojo. Y a ver cómo qué nos pueden colaborar", narró una de las personas afectadas por la inundación.



Luego de que los niveles de la fuente hídrica comenzarán a descender, unidades del Cuerpo de Bomberos de Amalfi, acompañadas por la Secretaría de Planeación y la gestión del riesgo municipal, adelantaron labores de lavado y remoción de lodo en los inmuebles afectados. Sin embargo, la comunidad insiste en que las labores no deben limitarse a la atención posterior de la emergencia, sino a la intervención física del lecho del afluente.