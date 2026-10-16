Procuraduría formuló cargos contra 6 funcionarios del Inpec por fiesta vallenata en cárcel de Itagüí

Tras meses de investigación, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el director (e) de la cárcel La Paz de Itagüí y cinco funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de una agrupación musical al establecimiento penitenciario.

La investigación busca establecer si los responsables de los controles internos habrían incumplido sus obligaciones durante el ingreso de Nelson Velásquez y sus músicos, así como determinar posibles fallas en los procedimientos de registro y vigilancia dentro del penal.

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La medida cobija a Fabián Leandro León Rodríguez, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz, Salvador del Cristo Jiménez Palencia, Eduardo Parra Ceballes y Juan Diego Ospina Morales, a quienes se les atribuye faltas gravísimas cometidas a título de dolo

La actuación disciplinaria pretende esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos e individualizar las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados y para ello, el organismo de control deberá evaluar las pruebas recopiladas y determinar si las conductas investigadas constituyen faltas disciplinarias.



Además, la Procuraduría General de la Nación ordenó investigar disciplinariamente a Raúl Torres Romero y Katherin Vanessa Baquero Henao por presuntas irregularidades en la rendición de un informe para el control de ingreso y salida de personas del centro penitenciario.

Finalmente, se informó que se compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de Ciprián, Fracica y León.