En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sencia
FMI
María Claudia Tarazona
Verónica Alcocer
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Procuraduría formuló cargos contra 6 funcionarios del Inpec por fiesta vallenata en cárcel de Itagüí

Procuraduría formuló cargos contra 6 funcionarios del Inpec por fiesta vallenata en cárcel de Itagüí

La investigación busca establecer si los responsables de los controles internos habrían incumplido sus obligaciones durante el ingreso de Nelson Velásquez y sus músicos.

Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Nelson Velázquez y su agrupación en cárcel de Itagüí.
Suministrada.
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

Tras meses de investigación, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra el director (e) de la cárcel La Paz de Itagüí y cinco funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario por presuntas irregularidades relacionadas con el ingreso de una agrupación musical al establecimiento penitenciario.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La investigación busca establecer si los responsables de los controles internos habrían incumplido sus obligaciones durante el ingreso de Nelson Velásquez y sus músicos, así como determinar posibles fallas en los procedimientos de registro y vigilancia dentro del penal.

Últimas noticias

Disturbios durante marchas en Medellín.jpg
Antioquia

Seis personas sufrieron lesiones por manipular explosivos en durante protestas en la UdeA

Gatos envenenados Nechí.
Antioquia

Indignación en Nechí por envenenamiento masivo de animales: han muerto 11 gatos en una semana

Publicidad

La medida cobija a Fabián Leandro León Rodríguez, Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz, Salvador del Cristo Jiménez Palencia, Eduardo Parra Ceballes y Juan Diego Ospina Morales, a quienes se les atribuye faltas gravísimas cometidas a título de dolo

La actuación disciplinaria pretende esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos e individualizar las posibles responsabilidades de los funcionarios involucrados y para ello, el organismo de control deberá evaluar las pruebas recopiladas y determinar si las conductas investigadas constituyen faltas disciplinarias.

Además, la Procuraduría General de la Nación ordenó investigar disciplinariamente a Raúl Torres Romero y Katherin Vanessa Baquero Henao por presuntas irregularidades en la rendición de un informe para el control de ingreso y salida de personas del centro penitenciario.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Finalmente, se informó que se compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de Ciprián, Fracica y León.

Relacionados

Valle de Aburrá

Itagüí

Procuraduría General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad