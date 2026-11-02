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¿Se vienen nuevos racionamientos de agua en Medellín? Metas de ahorro siguen sin cumplirse

En las próximas horas EPM anunciará cómo operará la medida hasta el 9 de noviembre, tras una semana sin cortes programados del servicio.

Agua - servicios públicos
Agua - servicios públicos
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Más de 300 mil habitantes del nororiente y centroriente de la capital antioqueña ajustan una semana más a la expectativa frente a nuevas medidas que pueda adoptar EPM frente al suministro de agua por los bajos niveles del embalse Piedras Blancas en medio de los impactos por el fenómeno de El Niño.

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Tras una semana de suspensión en los cortes del líquido por ocho horas, en las próximas horas se conocerán las decisiones de la empresa de servicios públicos para los próximos ocho días en el contexto de un panorama aún con deudas en materia de ahorro.

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Durante los últimos ocho días la meta de ahorro diaria de 92 litros de agua por vivienda en la zona impactada con la medida no se han cumplido. El pasado sábado el registro promedio fue de 45 litros, mientras que el domingo fue de 49.

Esto quiere decir que en buena medida el retorno del racionamiento de agua dependería del comportamiento de las lluvias en los últimos días. Santiago Wilches, gerente de Acueducto de EPM, insistió en la necesidad de ahorrar agua.

Racionamiento
Racionamiento
Fotomontaje: Blu Radio.

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"Tenemos que seguir con las estrategias de ahorro, no solo en los sectores donde se están impactados por interrupciones programadas, sino en realidad en todo el área metropolitana, tanto en el norte como en el sur, para garantizar que pasemos los momentos más críticos del fenómeno de El Niño de la mejor manera", destacó Wilches.

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Respecto al comportamiento de ahorro en los otros dos embalses que abastecen el Valle de Aburrá, EPM indicó que el promedio semanal de ahorro para usuarios que se surten del embalse La Fe es de 31 litros por inmueble, mientras que para Riogrande II este registro ha promediado los 20 litros.

Ambos tienen en su meta 70 litros diarios de ahorro y si bien se trata de afluentes con mayor capacidad en comparación con el embalse Piedras Blancas, no se descarta racionamientos en las próximas semanas dependiendo del desarrollo del fenómeno de El Niño, del cual se espera su etapa mayor intensidad entre finales de 2026 y el primer trimestre del próximo año.

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