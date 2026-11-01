Piden crear centro de inteligencia en el Valle de Aburrá contra rentas criminales en Antioquia

Mientras se derogaron los distritos mineros en Colombia, desde Antioquia se lanzó una propuesta al Gobierno nacional para que se cree un centro de operaciones regional para poder combatir la minería ilegal y las redes narcotraficantes que se alimentan de esta actividad ilícita.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló sobre un centro de fusión de inteligencia en el Valle de Aburrá, con capacidad de investigación judicial y herramientas de alto nivel para combatir las finanzas de las estructuras criminales.

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Según el mandatario, esta iniciativa permitiría fortalecer la persecución de las rentas provenientes del narcotráfico y la minería ilegal, recursos que, de acuerdo con su planteamiento, son lavados en el área metropolitana.

Blu Radio. Cárcel //Foto: referencia AFP

"Le hemos manifestado al Gobierno y presidente Abelardo De La Espriella, la necesidad de conformar aquí en el Valle de Aburrá un centro de fusión con los más altos estándares y capacidad de investigación de inteligencia judicial para perseguir las rentas del crimen organizado", dijo Rendón.



Rendón advirtió que las ganancias que deja la explotación minera ilegal en Antioquia superan los 5.000 millones de dólares al año, una cifra que, aseguró, evidencia la magnitud de este fenómeno y sus implicaciones para la seguridad regional.

Asimismo, el gobernador de Antioquia señaló que las acciones de fiscalización y formalización minera resultan insuficientes frente al poder económico de las organizaciones criminales, por lo que considera necesario fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación para identificar y desmantelar sus estructuras financieras.