Autoridades derribaron nuevo inmueble considerado plaza de vicio en Antioquia: van 85 en tres años

En Antioquia sigue la estrategia para recuperar espacios que representan riesgos para la seguridad y la convivencia. La intervención más reciente se realizó en Cocorná, donde las autoridades demolieron una construcción abandonada que, según reportes de la Policía, era utilizada para el consumo y la presunta comercialización de estupefacientes.

El inmueble estaba ubicado en la vereda Montañita, a aproximadamente un kilómetro del casco urbano y cerca de un relleno sanitario. Además de las situaciones asociadas con el uso del lugar, la edificación presentaba un avanzado deterioro en sus columnas, cimientos y paredes, así como posibles afectaciones geológicas que comprometían su estabilidad.

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A estas condiciones se sumaban la acumulación de residuos, los malos olores y el crecimiento de vegetación en sus alrededores. El conjunto de factores convirtió la propiedad en un punto de preocupación para las autoridades y los habitantes del sector, tanto por los problemas de convivencia como por los riesgos sanitarios y estructurales. Así lo indicó José Lesmes, director operativo de Seguridad del departamento.

"Este lugar se había convertido en un centro de expendio de sustancias psicoactivas. Es así como la Policía Nacional hace precisamente dos días, capturó una persona que portaba no solamente marihuana, sino bazuco y algunos otros elementos para el consumo de cocaína", sostuvo el funcionario.



Con esta demolición, la estrategia departamental ya alcanzó 85 inmuebles intervenidos durante el actual cuatrienio. Las jornadas se han desarrollado en 18 municipios, entre ellos Amagá, Guarne, Sonsón, Yarumal, Copacabana, Turbo, Rionegro, Bello, La Unión, San Luis, El Peñol, La Ceja, La Estrella y Caldas.