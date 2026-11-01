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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Un muerto, 500 vehículos inmovilizados y 2.000 comparendos dejó noche de Halloween en Medellín

Un muerto, 500 vehículos inmovilizados y 2.000 comparendos dejó noche de Halloween en Medellín

Con el caso que involucra a un habitante en situación de calle, la ciudad alcanzó las 200 muertes violentas en lo corrido de 2026.

Controles por Halloween en Medellín.jpg
Controles por Halloween en Medellín.
Alcaldía de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de nov, 2026

La celebración de Halloween en Medellín terminó con un balance de una muerte violenta, de acuerdo con el reporte de las autoridades distritales. La víctima fue un hombre en condición de calle que todavía no había sido identificado y que falleció luego de resultar gravemente herido con un arma cortopunzante durante una riña en el barrio Perpetuo Socorro.

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El hecho ocurrió en la calle 37 con carrera 46, donde el hombre recibió una lesión en el costado izquierdo de la espalda. Aunque fue auxiliado y trasladado al Hospital General de Medellín, el personal médico no logró salvarle la vida debido a la gravedad de la herida.

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Al tiempo, las autoridades adelantan las labores para establecer su identidad y esclarecer las circunstancias del enfrentamiento, así como dar con el paradero del responsable del hecho con el que la ciudad alcanzó los 200 homicidios en lo corrido de 2026.

El caso se registró en medio de un amplio dispositivo especial de seguridad que contó con más de 600 integrantes de la Policía Nacional, el Ejército y agentes de tránsito. El despliegue buscaba acompañar las actividades familiares, prevenir hechos delictivos y reducir los riesgos de accidentes y alteraciones del orden público durante la noche.

La Secretaría de Seguridad confirmó que durante la jornada impusieron 2.100 comparendos de tránsito en inmovilizaron 504 motocicletas y 32 carros en medio de controles desplegados en el puente de la 4 Sur, Guayabal, Soya, la vía Medellín-Bogotá, Manrique, los túneles de Oriente y Occidente y La Asomadera.

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Aunque no se estableció una restricción general para el parrillero en moto, las autoridades instalaron ocho puestos de control y dispusieron cuatro grupos de reacción motorizada para vigilar diferentes sectores de Medellín y evitar las denominadas rodadas que no contaban con autorización.

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