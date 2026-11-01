Capturan en Medellín y Bello a presuntos integrantes de las bandas Caicedo, La Terraza y El Mesa

Tres estructuras delincuenciales con presencia en el Valle de Aburrá fueron el blanco de una ofensiva, que en las últimas horas las autoridades desplegaron para capturar a cuatro de sus presuntos integrantes en Medellín y Bello.

Uno de los procedimientos se desarrolló en los barrios Buenos Aires, sector Bomboná II, y El Vergel, en la comuna 9 de Medellín. Allí fue detenido por orden judicial Edison Pino Beltar, conocido como alias ‘Tuerto’ o ‘Bizco’, señalado de coordinar las actividades de la estructura criminal Caicedo.

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Según la investigación, habría asumido el control de la distribución de drogas en Buenos Aires, La Milagrosa, El Salvador y Caicedo, además de ejercer presión sobre los habitantes mediante amenazas, intimidaciones y desplazamientos forzados.

En otra intervención, realizada en La Candelaria y Villa Hermosa, fue capturada Lady Dayana Muñoz Tobón, alias ‘Marcela’ o ‘Daniela’, vinculada a ‘La Terraza’. Las autoridades la señalan de liderar una modalidad de hurto contra extranjeros en el sector del Parque Lleras, a quienes presuntamente atraía hacia alojamientos de renta corta para suministrarles escopolamina y apoderarse de sus pertenencias.



Blu Radio. Cárcel //Foto: referencia AFP

El tercer operativo se desarrolló en el barrio El Trapiche, en Bello, donde fueron capturados en flagrancia Juan Daniel Pulgarín Castrillón y Juan Stiven Pulgarín Jiménez, señalados de integrar el grupo delincuencial ‘El Mesa’.

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De acuerdo con las autoridades, administraban laboratorios artesanales para procesar sustancias sintéticas que posteriormente eran distribuidas en fiestas y eventos de música electrónica del Valle de Aburrá, el oriente antioqueño y Caldas.

Los procedimientos también permitieron incautar armas, marihuana, cocaína, 2CB, ketamina, MDMA, dinero en efectivo y equipos de comunicación. En Bello, además, fueron desmantelados los centros de producción identificados por los investigadores.