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Blu Radio  / Mundo  / Detienen en Ecuador a un estonio requerido por Colombia por tráfico de drogas

Detienen en Ecuador a un estonio requerido por Colombia por tráfico de drogas

Tras la detención, se iniciaron las coordinaciones respectivas para "continuar con el procedimiento de extradición pasiva" solicitado por Colombia.

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Blu Radio - AFP
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Por: EFE
|
Actualizado: 28 de oct, 2026

La Policía ecuatoriana detuvo en Quito a un ciudadano de Estonia con dos alertas rojas de Interpol emitidas por solicitud de Colombia -acusado de tráfico, fabricación y porte de drogas- y será extraditado al vecino país, informó este martes la institución.

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De acuerdo con la información policial, el hombre fue requerido en 2015 y 2016 por autoridades colombianas por la tenencia y participación en actividades ilícitas relacionadas con la importación, posesión, transporte y distribución de drogas, o el intento de realizar dichas conductas.

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Además, el detenido registra una solicitud por parte de Finlandia por el supuesto delito de tráfico de estupefacientes con agravantes, añadió la Policía.

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Tras la detención, se iniciaron las coordinaciones respectivas para "continuar con el procedimiento de extradición pasiva" solicitado por Colombia.

Ecuador vive desde 2024 bajo la declaratoria de un estado de "conflicto armado interno", decretado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra las organizaciones criminales, principalmente dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal.

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En el marco de esa "guerra" contra el crimen, Ecuador ha deportado y extraditado a varios extranjeros y ecuatorianos requeridos en otros países por delitos como el tráfico de narcóticos.

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