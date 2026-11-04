Controles migratorios en Santander dejan 153 expulsados y 40 capturas

Las autoridades reportaron la atención de cuatro circulares rojas de Interpol, que permitieron la entrega de dos presuntos integrantes del Tren de Aragua. También se atendió una circular azul por el delito de homicidio agravado.

Un total de 153 ciudadanos extranjeros han sido expulsados de Santander y otras 40 personas han sido capturadas durante los operativos de control migratorio adelantados en el departamento en lo corrido de 2026, según el balance entregado por la Gobernación de Santander.

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Los resultados corresponden al trabajo articulado entre la Secretaría del Interior, Migración Colombia y la Policía Nacional, mediante acciones de identificación, verificación y control de ciudadanos extranjeros que, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionados con situaciones que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, indicó que las 40 capturas permitieron atender cuatro circulares rojas de Interpol, además de una circular azul relacionada con una investigación por homicidio agravado.



Dentro de estos procedimientos, el funcionario destacó la entrega de dos presuntos integrantes del grupo delincuencial Tren de Aragua, como parte de las acciones de cooperación entre las autoridades para combatir estructuras criminales.

“Desde la Gobernación de Santander, con los componentes de la acción unificada y el trabajo coordinado con Migración Colombia, hemos obtenido importantes resultados y operativos que mejoran la seguridad y convivencia ciudadana de los santandereanos”, señaló Hernández.

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El funcionario agregó que las expulsiones corresponden a ciudadanos migrantes que, según los registros de las autoridades, habrían generado afectaciones a la seguridad y la convivencia en el departamento.

La Gobernación aseguró que estos controles continuarán en coordinación con las autoridades migratorias y de Policía, con el propósito de identificar a personas requeridas por la justicia y fortalecer las acciones de seguridad en los municipios de Santander.

