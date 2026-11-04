Explotadores sexuales, miembros del ELN y del Tren de Aragua, entre los 111 capturados en Cúcuta

La Fiscalía General de la Nación entregó el balance de un megaoperativo contra organizaciones delincuenciales que afectan la seguridad en Cúcuta, Norte de Santander, y su área metropolitana. La ofensiva dejó 111 personas capturadas y un menor de edad aprehendido, como resultado de intervenciones contra siete estructuras señaladas de participar en homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes, extorsiones, hurtos y otras actividades delictivas.

En total, fueron coordinadas 58 diligencias de allanamiento y registro en ocho comunas de Cúcuta, así como en Villa del Rosario, San Cayetano y el corregimiento de La Parada.

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Los procedimientos fueron realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional, con apoyo del Ejército. Como resultado, se ejecutaron 42 capturas por orden judicial y otras 69 en flagrancia. Los detenidos estarían relacionados con el ELN, el ‘Tren de Aragua’, ‘La Familia P’, ‘Los Turcos’, ‘Los Mexicanos’, ‘Los Manilargos’ y ‘Los de la F’.

Durante los operativos fueron incautadas armas de fuego, proveedores, municiones, supresores y teléfonos celulares. También se decomisaron más de 7.800 kilogramos de marihuana y 3.400 kilogramos de cocaína y bazuco. Las autoridades recuperaron ocho motocicletas y mercancía avaluada en cerca de 500 millones de pesos, además de incautar cuatro vehículos.



Megaoperativo contra organizaciones delincuenciales en Cúcuta. Suministrada.

Entre los resultados, la Fiscalía destacó la captura de cinco presuntos integrantes del autodenominado Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, investigados por su posible participación en el ataque contra la subestación de Policía de Aguaclara, ocurrido en febrero de 2022, y en la preparación de un artefacto explosivo en julio de 2024. A estas personas también se les atribuyen hechos de desplazamiento forzado y actividades relacionadas con el reclutamiento ilícito de un niño de 12 años.

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En otra de las acciones fueron detenidos tres hombres que presuntamente pertenecerían al ‘Tren de Aragua’. Según la investigación, estarían involucrados en extorsiones a comerciantes y ciudadanos, además de coordinar actividades de tráfico local de estupefacientes.

Megaoperativo contra organizaciones delincuenciales en Cúcuta. Suministrada.

La operación también permitió intervenir una red señalada de alterar medicamentos vencidos, deteriorados o de uso institucional para comercializarlos como si estuvieran en condiciones aptas para el consumo. A esto se sumaron dos capturas en flagrancia relacionadas con una investigación por presunta explotación sexual de mujeres y menores de edad en un estudio webcam ubicado en el sector Las Américas, en Cúcuta.

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La Fiscalía informó que las personas procesadas serán presentadas ante jueces de control de garantías para las audiencias correspondientes.