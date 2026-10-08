Ideam confirma inicio del fenómeno de El Niño: hay plazo para activar planes de contingencia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, un evento climático que podría prolongarse hasta el final del primer semestre de 2027 y que representa riesgos para el abastecimiento de agua, la generación de energía y la ocurrencia de incendios forestales.

Andrés Herkrath, director general del Ideam, explicó que se cumplieron las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno, cuya intensidad se encuentra entre fuerte y muy fuerte. Según las proyecciones presentadas, existe una probabilidad del 83 % de que se mantenga al menos hasta marzo de 2027.

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Ante este escenario, el Gobierno nacional ordenó la articulación de las entidades responsables de la gestión del riesgo, con el objetivo de que los planes de contingencia estén formulados y activados a más tardar el 30 de noviembre.

La instrucción se enmarca en la Directiva Presidencial 03 y la Ley 1523 de 2012. Entre las medidas previstas se encuentran la actualización de los planes municipales y departamentales de respuesta, la identificación de fuentes alternas de agua y el fortalecimiento de las capacidades de los organismos de emergencia.



“Los alcaldes deben reunir su consejo municipal de gestión del riesgo, actualizar la estrategia de respuesta y los planes de contingencia, asegurar fuentes alternas de agua y tener vigentes los convenios con los bomberos (...). Los gobernadores deben convocar su consejo departamental, acompañar a los municipios con menos capacidad y saber con qué equipos y personal cuenta el departamento”, explicó Herkrath al detallar las responsabilidades de las autoridades locales.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, con una intensidad catalogada entre fuerte y muy fuerte. Sus efectos se proyectan hasta el primer semestre de 2027, con especial… pic.twitter.com/rxMCA6sWn2 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 8, 2026

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberá coordinar las capacidades de respuesta en los territorios y consolidar información para hacer seguimiento a las acciones de las distintas entidades. También se contempla el uso de herramientas satelitales para fortalecer el monitoreo de los incendios forestales.

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Por su parte, el Ministerio de Ambiente deberá acompañar a los territorios en la protección de las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos. Los ministerios de Minas y Energía, Agricultura, Vivienda y Salud, con el apoyo de las carteras de Defensa, Transporte e Interior, tendrán responsabilidades relacionadas con el abastecimiento de agua y energía, la producción de alimentos, la salud y la movilidad.

“Las empresas de acueducto y energía, bajo la vigilancia de las Superservicios, deben activar y reportar sus planes de emergencia conforme al Decreto 2157 de 2017”, aseguró el director general del Ideam.

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Uno de los principales desafíos será mantener la seguridad energética del país, debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica de los niveles de agua en los embalses.

En su declaración, Herkrath indicó que el Gobierno puso en marcha un plan de choque para adoptar medidas preventivas frente al riesgo de afectaciones en el sistema eléctrico. La estrategia contempla cuatro líneas de acción: promover el ahorro de energía, garantizar la disponibilidad de gas y otros combustibles, fortalecer el despacho de las plantas térmicas y aprovechar al máximo la capacidad de generación existente.

“La meta no es explicar el apagón, es evitarlo. El Ideam sigue monitoreando y entregando la información al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”, afirmó el director del instituto.

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El Gobierno también hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera eficiente el agua y la energía, evitar las quemas y fogatas, y reportar oportunamente los incendios forestales.

Mientras el Ideam mantiene el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas, las autoridades deberán avanzar en la preparación de sus territorios para reducir los riesgos asociados a El Niño durante los próximos meses.



¿Habrá lluvias durante el fenómeno de El Niño?

Aunque Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, el fenómeno de El Niño no significa que las precipitaciones desaparezcan por completo. El pronóstico del Ideam apunta a lluvias por debajo de los niveles esperados, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.

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“Octubre y diciembre son la segunda temporada de lluvias y lloverá por debajo de lo esperado, sobre todo en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, siendo diciembre el mes de mayor déficit”, advirtió el director del Ideam.

Herkrath también señaló que la preparación debe contemplar otros riesgos asociados a las condiciones climáticas de la temporada, como las crecientes súbitas, los deslizamientos y las inundaciones.

“Prepararse solo para la sequía e ignorar crecientes, deslizamientos e inundaciones de esta temporada sería un error”, sostuvo.

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El panorama también genera preocupación por el aumento de las temperaturas, la reducción de la disponibilidad de agua y la propagación de incendios forestales.