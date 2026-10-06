Recibo de la luz llegaría más cara por el fenómeno de El Niño: ¿quiénes son los más afectados?

Pagar la factura de la luz representa un gasto mensual para los hogares y, durante un periodo de fenómeno de El Niño, el comportamiento de las tarifas y del consumo podría aumentar la presión sobre el presupuesto familiar. Un análisis de Russell Bedford calculó un escenario en el que una familia podría pagar más de $50.000 adicionales al mes.

Por ejemplo, si usualmente la factura de una familia llega a $175.000 y registra un incremento del consumo del 20 % en el hogar, el recibo podría llegar a $227.300. Es decir, habría una diferencia cercana a $52.250 mensuales.

Publicidad

Si bien se trata de un ejemplo, esto no quiere decir que todos los usuarios vayan a recibir un aumento de $52.250. Las tarifas dependen de la región, la empresa y el estrato.

¿Por qué El Niño podría aumentar el costo de la factura de la luz?

Russell Bedford tomó como referencia las tarifas de septiembre para usuarios residenciales de estratos 3 y 4, cercanas a $875 por kWh. Sobre esa base, calculó el caso de un hogar cuyo consumo pasa de 200 a 240 kWh mensuales.

A este incremento se sumó el supuesto de que el costo de producir electricidad aumenta 18,7 %, mientras los demás componentes de la factura permanecen sin cambios. Con esas condiciones, la tarifa completa subiría 8,2 % y el recibo pasaría de $175.000 a aproximadamente $227.300.

Publicidad

El 18,7 % corresponde al aumento mayorista registrado en agosto y reportado por XM. No obstante, el análisis también señala que los contratos destinados a atender hogares y pequeños negocios registraron una reducción de 0,8 %.

El fenómeno de El Niño puede incidir en este escenario por las menores lluvias y sus efectos sobre los niveles de los embalses utilizados para la generación eléctrica. Russell Bedford cita una estimación del Ideam que plantea una probabilidad superior al 90 % de un fenómeno muy fuerte entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Publicidad

Persona preocupada por incremento en factura de la energía Foto: creada con IA Grok

¿Qué hogares podrían sentir más el aumento de la factura?

El impacto no dependería únicamente de la tarifa. También tendría peso el consumo de cada familia, especialmente en hogares con poco margen económico después de cubrir gastos como vivienda, alimentación y servicios públicos.

Publicidad

Mauricio Serna, socio de Finanzas Corporativas de Russell Bedford, explicó que un incremento relativamente pequeño puede tener mayor efecto en familias con presupuestos ajustados.

Uno de los ejemplos del análisis es el uso de la ducha eléctrica. Si cuatro personas aumentan cinco minutos diarios su tiempo de baño y utilizan una ducha de 5.500 vatios, el consumo adicional sería de unos 55 kWh en 30 días. Con la tarifa utilizada en el ejercicio, esto equivaldría a unos $48.100 adicionales al mes.

Publicidad

También existe un posible cobro cuando el consumo supera el 110 % de la meta individual. Según el análisis, se contemplan cargos del 30 % para los estratos 1, 2 y 3 y del 50 % para los estratos 4, 5 y 6, sujetos a los topes y excepciones correspondientes.

La nevera es otro factor señalado. El análisis cita datos de la UPME según los cuales la refrigeración representa 52 % del consumo eléctrico en clima templado, 49 % en clima frío y 45 % en clima cálido.

Russell Bedford plantea como ejemplo dos refrigeradores con consumos de 70 y 30 kWh mensuales. Con la tarifa utilizada, la diferencia sería cercana a $35.000 al mes, unos $420.000 al año si el precio de la energía se mantuviera constante.