Corte ordena entrega e inspección en Fiscalía al celular de Deicy Jiménez por caso 'sexocontratos'

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó realizar una inspección forense en la Fiscalía al teléfono celular de Deicy Jiménez, dispositivo que contendría posibles evidencias relacionadas con los señalamientos sobre presuntos ofrecimientos de contratos a cambio de favores sexuales en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) durante la administración del expresidente Gustavo Petro.

La diligencia busca establecer el contenido de la información almacenada en el dispositivo y determinar si existen elementos relacionados con los hechos que son materia de investigación. Jiménez compareció ante la Corte Suprema dentro del mismo expediente en el que se adelantan actuaciones relacionadas con los señalamientos sobre presuntas irregularidades en la contratación de mujeres en el Dapre.

Deicy Jiménez publica video con Petro // Foto: redes sociales

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Por otro lado, la declaración de Jiménez ante la Fiscalía continúa suspendida luego de la renuncia de su abogado Felipe Caballero, quien manifestó que la diligencia había sido aplazada por motivos de seguridad. La defensa de Jiménez quedó ahora a cargo de la abogada Dina Malo, aunque hasta el momento no se ha fijado una nueva fecha para que entregue su declaración ante el ente acusador.

En paralelo, la Fiscalía citó a declaración libre al actual director del Dapre, Carlos Ríos, para el próximo martes a las 9:00 de la mañana. La citación se produce después de sus intervenciones ante el Congreso, en las que señaló que las mujeres presuntamente afectadas por las irregularidades investigadas ascenderían a 48.



También fue concertada una nueva fecha para ampliar la declaración de la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez. Su defensa solicitó que se mantenga la reserva de sus datos por motivos relacionados con seguridad y salud mental.

Dentro de las actuaciones previstas, la Fiscalía avanza además en la programación de la declaración de la exdirectora Laura Sarabia y en la realización de inspecciones judiciales en las sedes del Dapre. También se encuentran sobre la mesa posibles valoraciones por parte de Medicina Legal, en el marco de las actuaciones que se adelantan dentro del expediente.

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El caso tiene además un componente ante la Corte Suprema de Justicia, donde se investiga al expresidente Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro por los presuntos delitos de tráfico de influencias y celebración indebida de contratos.