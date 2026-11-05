Judicializan presunto integrante de los Conquistadores de la Sierra por secuestro extorsivo

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Argenis Alberto Hernández Núñez, señalado de pertenecer al grupo delincuencial ‘Los Conquistadores de la Sierra’, por su presunta participación en el secuestro extorsivo de dos hermanos comerciantes en Santa Marta, Magdalena. Las víctimas habrían permanecido varios días en cautiverio mientras se realizaban exigencias económicas para permitirles su liberación y continuar con sus actividades laborales en la ciudad.

De acuerdo con la investigación, el 13 de noviembre de 2025 Hernández Núñez habría abordado a los dos comerciantes en el parqueadero de un centro comercial de Santa Marta. Junto con otros hombres, presuntamente se identificó como integrante de la organización ilegal y posteriormente habría trasladado a los hermanos hasta un inmueble ubicado en el barrio 11 de Noviembre.

Fiscalía judicializó a Argenis Alberto Hernández Núñez. Foto: Fiscalía

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Según la Fiscalía, los dos comerciantes permanecieron retenidos durante varios días. El 15 de noviembre, uno de ellos habría sido dejado en libertad con el propósito de conseguir 140 millones de pesos y trasladar una camioneta de su propiedad. La exigencia económica estaría relacionada con la condición para poner fin al cautiverio de su familiar.

Cinco días después, la segunda víctima también fue liberada. Sin embargo, de acuerdo con la investigación, las exigencias económicas no habrían terminado con la liberación de los hermanos. Hernández Núñez presuntamente continuó solicitándoles dinero a cambio de permitirles desarrollar sus actividades laborales en Santa Marta.



La Fiscalía señaló que estos hechos hacen parte de las conductas que se le atribuyen al procesado dentro de la investigación adelantada por el secuestro de los comerciantes y las posteriores presiones económicas.

En desarrollo de las labores investigativas, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) hicieron efectiva la orden de captura contra Hernández Núñez en una diligencia realizada en vía pública de Santa Marta.

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Un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo y extorsión, todos agravados. Hernández Núñez no aceptó los cargos.