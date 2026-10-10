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Clínica oncológica en Medellín alerta por crisis financiera ante millonarias deudas de Nueva EPS

La Clínica de Oncología Astorga lanzó la alerta ante obligaciones con esa EPS que superan los $116.000 millones. Está en riesgo la atención de más de 1.500 pacientes.

Clínica de Oncología Astorga.jpg
Clínica de Oncología Astorga
Clínica de Oncología Astorga.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

La Clínica de Oncología Astorga, institución de alta complejidad con 22 años de experiencia, declaró una situación de emergencia financiera debido a la falta de pago por parte de la Nueva EPS, que, según la entidad, ha generado dificultades en el suministro de medicamentos oncológicos y dispositivos de alta tecnología.

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En un comunicado conocido en las últimas horas, la clínica informó que su cartera con la EPS asciende a $116.000 millones. De este monto, $91.000 millones corresponden a obligaciones con vencimientos superiores a 360 días y $39.000 millones a deudas con proveedores.

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La institución aseguró que durante los últimos cuatro años ha atendido a más de 14.675 pacientes sin suspender sus servicios. Actualmente, reporta 1.527 personas en tratamiento de quimioterapia, 330 en radioterapia, 5.453 pendientes de atención por ayudas diagnósticas y 492 a la espera de cirugía.

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Foto: Grok

Ante este panorama, solicitó priorizar el giro de los recursos adeudados y convocar una mesa de conciliación de cartera para garantizar la continuidad de la atención.

La situación ocurre en medio de un complejo panorama financiero para el sistema de salud de Antioquia. El más reciente informe presentado ante la Asamblea Departamental reporta una cartera pendiente de $16 billones con toda la red de salud del departamento. De esa cifra, $2.49 billones corresponden a la red pública hospitalaria por servicios prestados y aún no pagados.

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Finalmente, la clínica advirtió que necesita una respuesta oportuna para mantener su capacidad operativa y garantizar la atención de los pacientes oncológicos, cuyos tratamientos requieren continuidad y acceso permanente a medicamentos y procedimientos especializados.

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