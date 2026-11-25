En Medellín disminuyó la pobreza y la desigualdad, pero aún hay tareas pendientes en materia de salud, movilidad, empleo y educación. Medellín Cómo Vamos entregó el Informe de Calidad de Vida 2025.

Medellín consiguió en 2025 un resultado que marca un hito en sus indicadores sociales: por primera vez se ubicó como la ciudad principal con menor desigualdad del país, además de registrar avances en la reducción de la pobreza extrema y multidimensional.

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Sin embargo, el más reciente Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos advierte que estos logros conviven con dificultades persistentes en salud, empleo juvenil y convivencia, que ponen a prueba el bienestar de sus habitantes.

Uno de los avances más significativos está en la pobreza monetaria. En Medellín y el área metropolitana, este indicador pasó del 29,5 % en 2012 al 14,4 % en 2025, la segunda cifra más baja entre las principales ciudades colombianas.



También se destaca la reducción de la mortalidad infantil, que llegó a 6,37 fallecimientos por cada 1.000 nacidos vivos, un descenso del 43 % frente al registro de hace dos décadas, así lo afirmó Mónica Almonacid, directora de Medellín Cómo Vamos.

“Por primera vez en 2025, Medellín se ubica como la ciudad principal si comparamos con Bogotá, Barranquilla y Cali con la menor desigualdad del país y vemos que tanto pobreza monetaria, pobreza multidimensional y pobreza extrema vienen bajando”, reveló.

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No obstante, la directiva advirtió que la atención sobre los cambios demográficos que atraviesa la ciudad. El 2025 marcó un punto de inflexión en materia de natalidad, por lo que será necesario anticipar las necesidades de una población que envejece y de hogares con nuevas características.

“En 2025 los datos nos muestran que la ciudad deja de crecer. Tiene más adultos mayores, tiene más hogares donde hay niños con jefaturas femeninas, bueno, parentales. Entonces hay unas dinámicas demográficas que empiezan a elevarse para poder planear la próxima la ciudad de los próximos años porque ya no es la misma ciudad”, agregó.

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En salud, las cifras muestran una presión creciente sobre el sistema. Durante 2025 se registraron 28.421 tutelas relacionadas con este servicio, 3.464 más que en 2024 y el máximo de la serie.

El 3 % estuvo asociado con demoras en la entrega de medicamentos. A esto se suma el aumento del gasto de bolsillo de los hogares, que pasó del 5,4% al 5,9%, mientras que el gasto en medicamentos de las familias con personas mayores creció un 30%.

El panorama laboral también presenta contrastes. Aunque la tasa de desocupación general se ubicó en 74% y la informalidad continúa entre las más bajas de las principales ciudades, los jóvenes enfrentan mayores dificultades para ingresar al mercado de trabajo.

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La desocupación juvenil en el área metropolitana pasó del 13,3 % en 2025 al 15,4 % en julio de 2026. Además, 153.074 jóvenes no estudian ni trabajan, equivalentes al 17,1 % de esa población.

En seguridad, Medellín alcanzó en 2025 una tasa de homicidios de 13,4 por cada 100.000 habitantes, la más baja de su historia.

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Sin embargo, la violencia intrafamiliar sigue siendo una deuda importante: los cuatro años con las tasas más altas de denuncias de las últimas dos décadas corresponden a 2022, 2023, 2024 y 2025. Solo el año pasado se contabilizaron 12.425 denuncias y, por cada una, se registraron más de tres llamadas a las líneas de emergencia.

Desde Medellín Cómo Vamos indicaron que se requiere seguir adelantando acciones articuladas y sostenidas en el tiempo para lograr atender los asuntos que generan mayor preocupación, así como mantener aquellas estrategias y programas que han generado transformaciones en la calidad de vida de los habitantes.