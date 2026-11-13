Sanitas dice que líos con medicamentos son por demoras de Cruz Verde; habrá domicilios gratis

La falta de entrega oportuna de información por parte de Cruz Verde fue una de las dificultades que enfrentó Colsubsidio al asumir la operación de dispensación de medicamentos para los afiliados de Sanitas EPS. Así lo expuso la entidad durante una mesa de seguimiento convocada por la Superintendencia Nacional de Salud, en la que se evaluaron los avances del plan de acción para estabilizar el servicio.

Según explicó Colsubsidio, al recibir la operación no contó oportunamente con las bases de caracterización de los usuarios ni con los históricos de atención de cada punto de dispensación que debía entregar el anterior operador, Cruz Verde. Ante esta situación, tuvo que reconstruir manualmente la información y hacer estimaciones sobre la demanda de medicamentos, que en algunas sedes terminó superando las proyecciones iniciales.

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Pese a estas dificultades, Colsubsidio reportó que, de las 405.514 solicitudes de medicamentos recibidas, ha logrado entregar 356.000, lo que representa una efectividad del 88 %. La entidad aseguró que continuará con las entregas programadas y el reabastecimiento de las farmacias para avanzar en la atención de los usuarios que todavía tienen pendientes.

Durante la reunión también se anunciaron medidas para fortalecer la operación. Entre ellas, la vinculación de más de 100 trabajadores y la ampliación de los horarios de atención en 19 sedes. Asimismo, se extendió hasta el 30 de noviembre la entrega de medicamentos a domicilio sin costo para los afiliados.

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En cuanto a las dificultades relacionadas con los tiempos de espera, Sanitas y Colsubsidio revisan la posibilidad de implementar una aplicación para asignar turnos virtuales. Por ahora, los usuarios pueden consultar el avance de las filas mediante el código QR de la tirilla que reciben en los puntos de dispensación.

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Además, se estableció que las personas que tengan turno y permanezcan en las sedes serán atendidas incluso después de la hora de cierre.

La Superintendencia Nacional de Salud, en cuya mesa también participó el superintendente ad hoc, Luis Gabriel Fernández Franco, anunció que continuará vigilando el cumplimiento de los compromisos de abastecimiento y entrega de medicamentos pendientes, con el propósito de normalizar la prestación del servicio a los afiliados de Sanitas.