En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Fondo Milagro
Atentado en Cali
Papa León XIV
Caracol Televisión

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Salud  / Lina María Trujillo es la nueva directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología

Lina María Trujillo es la nueva directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología

La ginecóloga oncóloga cuenta con una amplia trayectoria institucional en atención oncológica, investigación y formación médica, además de ocupar diversos cargos directivos y asistenciales.

Instituto de Cancerología.jpg
Foto: Instituto Nacional de Cancerología
Foto: Instituto Nacional de Cancerología
Por: Yessica Gutiérrez
|
Actualizado: 13 de nov, 2026

El Instituto Nacional de Cancerología anunció la designación de Lina María Trujillo Sánchez como nueva directora general encargada. La médica, especialista en Ginecología y Obstetricia, Ginecología Oncológica y Gerencia en Salud Pública, cuenta con varios años de experiencia dentro de esta institución.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes cargos, entre ellos ginecóloga oncóloga, coordinadora de la Unidad Funcional de Ginecología Oncológica, directora del Centro de Atención del Paciente con Cáncer y subdirectora General de Atención Médica y Docencia. También se ha desempeñado como directora general encargada.

Últimas noticias

Esto es lo que dice la ciencia sobre los edulcorantes y su impacto en la salud//
Salud

Gravar los edulcorantes, ¿una medida que contradice la reducción del consumo de azúcar?

Mujer sorprendida con fondo de huevos
Salud

El alimento que tiene más proteínas que dos huevos y casi nadie conoce: aporta varios nutrientes

Publicidad

Desde estos cargos ha participado en procesos relacionados con la atención de pacientes oncológicos, la investigación clínica, la formación del talento humano y el fortalecimiento de los servicios de salud.

Entre los resultados de su gestión, junto con los equipos institucionales, se encuentra la acreditación en salud otorgada por ICONTEC en 2021 y ratificada en agosto de 2026. También se destaca el reconocimiento del Instituto Nacional de Cancerología como Centro de Excelencia en Teragnóstico.

Con este nombramiento, Trujillo Sánchez queda al frente de una institución que tiene más de 92 años de trayectoria y que cumple un papel en la atención, investigación y control del cáncer en Colombia.

Lina María Trujillo, directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología.
Lina María Trujillo, directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología.
Foto: tomada de redes.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cáncer

Sistema de salud

Publicidad

Publicidad

Publicidad