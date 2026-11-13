Lina María Trujillo es la nueva directora encargada del Instituto Nacional de Cancerología

El Instituto Nacional de Cancerología anunció la designación de Lina María Trujillo Sánchez como nueva directora general encargada. La médica, especialista en Ginecología y Obstetricia, Ginecología Oncológica y Gerencia en Salud Pública, cuenta con varios años de experiencia dentro de esta institución.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diferentes cargos, entre ellos ginecóloga oncóloga, coordinadora de la Unidad Funcional de Ginecología Oncológica, directora del Centro de Atención del Paciente con Cáncer y subdirectora General de Atención Médica y Docencia. También se ha desempeñado como directora general encargada.

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Desde estos cargos ha participado en procesos relacionados con la atención de pacientes oncológicos, la investigación clínica, la formación del talento humano y el fortalecimiento de los servicios de salud.

Entre los resultados de su gestión, junto con los equipos institucionales, se encuentra la acreditación en salud otorgada por ICONTEC en 2021 y ratificada en agosto de 2026. También se destaca el reconocimiento del Instituto Nacional de Cancerología como Centro de Excelencia en Teragnóstico.



Con este nombramiento, Trujillo Sánchez queda al frente de una institución que tiene más de 92 años de trayectoria y que cumple un papel en la atención, investigación y control del cáncer en Colombia.