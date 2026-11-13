El alimento que tiene más proteínas que dos huevos y casi nadie conoce: aporta varios nutrientes

La proteína es uno de los nutrientes indispensables para el funcionamiento del organismo. Su importancia está relacionada con las múltiples tareas que cumple en el cuerpo, entre ellas contribuir al mantenimiento de la masa muscular, reparar tejidos y participar en diferentes procesos celulares.

Por eso, incluir fuentes de este nutriente en la alimentación diaria es fundamental, aunque las cantidades que necesita cada persona pueden variar según factores como el peso, la composición corporal y el nivel de actividad física.

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Cuando se habla de alimentos ricos en proteínas, el huevo suele ser una de las primeras opciones que vienen a la mente. Sin embargo, existe una legumbre poco popular que puede superar su aporte proteico y que, pese a sus propiedades nutricionales, no suele ocupar un lugar habitual en la despensa: los altramuces, también conocidos como chochos y lupines en algunos países.

Los alatramuces tienen más proteína que dos huevos. Foto: Magnific

La nutricionista Natalia Sirvent llamó la atención sobre este alimento y destacó su contenido de proteínas al compararlo con uno de los productos más consumidos en los desayunos. Según explicó en un video publicado en redes sociales, 100 gramos de altramuces contienen más proteínas que dos huevos medianos.



Esta característica los convierte en una alternativa de origen vegetal para quienes buscan diversificar las fuentes de este nutriente. Además, pueden consumirse como aperitivo sin necesidad de recurrir a preparaciones complicadas, lo que facilita su incorporación a la alimentación cotidiana.

¿Qué otros nutrientes aportan los altramuces?

El contenido proteico no es la única característica que hace interesantes a estas legumbres. Los altramuces también aportan fibra, un componente que cumple un papel importante en la digestión y contribuye al funcionamiento del intestino.

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De acuerdo con Natalia Sirvent, este aporte de fibra puede favorecer la salud de la microbiota intestinal, es decir, el conjunto de microorganismos que habitan en el aparato digestivo. La especialista también mencionó investigaciones que han encontrado posibles efectos positivos de los altramuces sobre los niveles de colesterol y la sensibilidad a la insulina.

Insulina / imagen de referencia. Foto: Freepik

A esto se suma su contenido de minerales esenciales para el organismo. Entre ellos se encuentran:



Magnesio: participa en el funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso, además de intervenir en diferentes procesos metabólicos.

participa en el funcionamiento de los músculos y el sistema nervioso, además de intervenir en diferentes procesos metabólicos. Hierro: es necesario para producir hemoglobina, proteína que permite transportar oxígeno a través de la sangre.

es necesario para producir hemoglobina, proteína que permite transportar oxígeno a través de la sangre. Calcio: contribuye al mantenimiento de los huesos y los dientes y participa en la contracción muscular.

Por esta combinación de nutrientes, los altramuces pueden ser una opción para complementar una alimentación variada. No obstante, sus propiedades no significan que consumirlos por sí solos permita prevenir o tratar enfermedades.

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¿Por qué los altramuces pueden ayudar a controlar el hambre?

Otro de los aspectos que destaca la nutricionista es su capacidad para generar saciedad. La presencia de proteínas y fibra hace que sean una alternativa interesante para quienes acostumbran a sentir hambre entre las comidas principales y buscan opciones diferentes a los productos ultraprocesados.

"Son un alimento que sacia muchísimo y tienen muy pocas calorías. Tienen un índice glucémico muy bajo, por lo que te ayudan a mantener la energía sin picos de azúcar", explicó Sirvent.

El índice glucémico es una medida que permite identificar la velocidad con la que los carbohidratos de un alimento elevan la glucosa en la sangre. En ese sentido, los alimentos con un índice glucémico bajo pueden contribuir a evitar aumentos rápidos de azúcar, aunque la respuesta también depende de las porciones y de los demás alimentos que componen una comida.

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Esta combinación de proteínas, fibra y otros nutrientes convierte a los altramuces en un tentempié que puede ayudar a prolongar la sensación de saciedad y evitar que aparezca hambre poco después de comer.

¿Cómo incorporar los altramuces a la alimentación?

Aunque no son tan populares como otras legumbres, los altramuces tienen una ventaja: pueden consumirse como aperitivo y no necesitan preparaciones elaboradas. Una alternativa es servirlos solos, agregarlos a las ensaladas o utilizarlos como acompañamiento de otras comidas.

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La recomendación de Sirvent es tenerlos disponibles en casa para recurrir a ellos cuando aparezca el deseo de picar algo entre horas. De esta manera, pueden convertirse en una opción diferente dentro de los hábitos alimenticios.

Sin embargo, es importante revisar su presentación comercial, especialmente cuando se compran en conserva, debido a que algunas preparaciones contienen cantidades considerables de sal. Escurrirlos y enjuagarlos puede ayudar a retirar parte del sodio.

También se debe tener precaución en caso de presentar alergias a los altramuces o antecedentes de reacciones a determinadas legumbres.

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En definitiva, este alimento tradicional reúne características nutricionales que pueden pasar desapercibidas: proteínas vegetales, fibra y minerales. Su incorporación a una dieta equilibrada es una alternativa sencilla para diversificar los alimentos que se consumen diariamente, sin depender siempre de las mismas fuentes de proteína.