Estos alimentos pueden ayudar a mantener la masa muscular durante el tratamiento contra el cáncer

Mantener una alimentación adecuada durante el tratamiento contra el cáncer puede convertirse en un desafío. La falta de apetito, los cambios en la percepción de los sabores y las molestias al consumir determinados alimentos pueden dificultar la ingesta diaria, justo cuando el organismo necesita suficientes nutrientes para conservar su estado nutricional y evitar la pérdida de masa muscular.

De acuerdo con la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN), algunas personas que reciben tratamiento oncológico pueden necesitar un mayor aporte de calorías y proteínas. Entre las alternativas para complementar la alimentación están la leche, el yogur y los quesos, productos que aportan nutrientes esenciales.

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¿Por qué son importantes las proteínas durante el tratamiento contra el cáncer?

La enfermedad y algunos tratamientos oncológicos pueden generar cambios metabólicos e inflamación, además de dificultades para alimentarse. Estas condiciones aumentan el riesgo de perder peso y masa muscular.

Una revisión científica publicada en 2022 en la revista Clinical Nutrition destaca la importancia de considerar los requerimientos de proteína durante esta etapa.



Ricardo Merchán, nutricionista del Centro Latinoamericano de Nutrición (CELAN), explica que no se trata únicamente de comer suficiente, sino de garantizar el aporte de energía y nutrientes que necesita cada organismo. En particular, las proteínas cumplen una función importante en el mantenimiento de la masa muscular.

¿Qué aportan la leche, el yogur y los quesos?

Los lácteos pueden contribuir a cubrir los requerimientos nutricionales de los pacientes, pues contienen proteínas de buena calidad, con aminoácidos esenciales, además de calcio y otros nutrientes.

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Este mineral también es importante para la salud ósea. Su consumo puede cobrar especial relevancia en algunas mujeres con cáncer de seno que reciben tratamientos hormonales, debido a que determinadas terapias pueden afectar la densidad mineral de los huesos.

Además, la leche y el yogur pueden incorporarse en batidos, bebidas y cremas, ofreciendo alternativas cuando existen dificultades para consumir alimentos sólidos.

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¿Cómo adaptar la alimentación durante el tratamiento oncológico?

Cuando comer se convierte en un desafío, modificar las preparaciones puede facilitar el consumo de nutrientes. Algunas recomendaciones generales son:



Si disminuye el apetito: consumir porciones pequeñas y frecuentes. Los batidos con leche o yogur pueden ayudar a complementar la alimentación.

consumir porciones pequeñas y frecuentes. Los batidos con leche o yogur pueden ayudar a complementar la alimentación. Si aparecen molestias al comer: adaptar las texturas y elegir preparaciones suaves o húmedas, según la tolerancia.

adaptar las texturas y elegir preparaciones suaves o húmedas, según la tolerancia. Si cambia la percepción de los sabores: probar diferentes combinaciones, temperaturas y preparaciones para encontrar opciones más agradables.

También es importante considerar las condiciones particulares de cada paciente. Quienes presentan intolerancia a la lactosa pueden consultar por alternativas deslactosadas, mientras que otras personas podrían necesitar restricciones específicas.

Paola Yanquén, gerente de Asuntos Regulatorios, Alimentarios y Nutrición de Alpina, destaca la variedad de opciones que ofrecen los lácteos para incorporar proteínas y calcio a la alimentación cotidiana.

En todo caso, las necesidades nutricionales durante el tratamiento contra el cáncer deben evaluarse individualmente. Por eso, cualquier modificación en la dieta debe contar con orientación médica y nutricional especializada, especialmente cuando hay pérdida de peso o dificultades persistentes para alimentarse.