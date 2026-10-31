Pacientes Colombia pide acompañamiento de la CIDH ante la crisis del sistema de salud

La organización Pacientes Colombia volvió a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir que se proteja el derecho a la salud y a la vida. En diálogo con Blu Radio, su vocero, Denis Silva, también se refirió al plan de acción en el que trabaja el Gobierno para la estabilización del sistema y dijo que la ruta de atención a la crisis en el sistema de salud debe tener garantías de no repetición.

Según Silva, la organización recurre a la CIDH desde 2025 y atribuye al Gobierno del expresidente Gustavo Petro una crisis humanitaria. “Desde 2025 venimos acudiendo a la Comisión Interamericana por el derecho fundamental a la salud y a la vida. El Gobierno anterior nos dejó una crisis humanitaria sin precedentes, y esa crisis generó víctimas que requieren verdad, justicia, reparación y no repetición”, afirmó.

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El vocero dijo que están de acuerdo con el plan de choque y que la ministra de Salud, Ana María Vesga, va “por el camino correcto”, pero advirtió que, sin garantías, se seguirá afectando a los pacientes. Silva explicó que le preocupan tres puntos: que las EPS son las que postulan a los pacientes con medicamentos pendientes, que son las que cierran los casos y que no permiten verificar la información.

“Históricamente, las EPS envían una orden de servicios cuando el usuario presenta una tutela y, en muchos casos, el paciente la pierde. Cuando llega al punto de dispensación o a la cita, le dicen que no hay servicios o que los contratos están vencidos. Por eso pedimos trazabilidad de la información”, dijo.



Pacientes en Hospital San Francisco de Asis en Quibdó. Noticias Caracol.

Por otro lado, el vocero hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que respete el presupuesto y se garanticen recursos para el sector. “La invitación es a que se respeten los 3 billones de pesos que la ministra identificó y que son indispensables para estabilizar el sistema de salud. Y que la participación se entienda como un derecho y no como un favor”, sostuvo Silva en diálogo con Blu Radio.

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Sobre el tamaño del problema, Silva cuestionó las cifras que reportan las aseguradoras. Mencionó que la EPS Mutualser, con cerca de 3 millones de afiliados, reporta solo 4.000 pacientes pendientes en el tablero de seguimiento del Ministerio de Salud, cuando, según él, el número real es “muchísimo mayor”, con corte al 1 de septiembre de 2026. Agregó que otra EPS con un alto número de tutelas por cada 100.000 afiliados reportó apenas 3.000 casos. En el caso de Sanitas, indicó que reportó 536.000 pacientes con pendientes tras el cambio de operador farmacéutico, pues Cruz Verde tenía 12 puntos de dispensación.

Frente al cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), Silva fue enfático en que se deben cumplir las órdenes de la Corte Constitucional. “Hay que acatar lo que la Corte ordenó, eso es innegociable. Si la UPC para 2027 no se genera con suficiencia de recursos, la crisis humanitaria se va a agravar”, advirtió.

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Finalmente, recordó que el Gobierno anterior se negó a aceptar la visita de la CIDH y pidió al presidente abrir las puertas. “Esperamos que este Gobierno permita una visita de campo. Invitamos al presidente a que abra las puertas para que la Comisión llegue en 2027 a hacer trabajo de campo en Colombia en materia de salud”, concluyó.