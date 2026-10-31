¿Por qué la deficiencia de hierro afecta a mujeres y adultos mayores? OMS advierte riesgo de anemia

La deficiencia de hierro puede afectar a personas de distintas edades, pero las mujeres en edad reproductiva, las mujeres embarazadas y los adultos mayores requieren especial atención por los factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollar anemia. Identificar las causas de una hemoglobina baja permite establecer el manejo adecuado y determinar si se necesita apoyo nutricional.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 30 % de las mujeres entre los 15 y los 49 años padecen anemia por deficiencia de hierro. En Colombia, la mitad de las mujeres embarazadas presenta esta condición, de acuerdo con cifras citadas por el Ministerio de Salud en el documento suministrado.

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En las mujeres, las pérdidas de sangre durante la menstruación pueden incrementar los requerimientos de hierro, especialmente cuando los sangrados son abundantes. Durante el embarazo, las necesidades de este mineral y de otros nutrientes también aumentan.

En los adultos mayores, la anemia puede tener varias causas al mismo tiempo, como una alimentación insuficiente, dificultades para absorber nutrientes, enfermedades crónicas y el uso de algunos medicamentos que pueden afectar la producción de glóbulos rojos o generar pérdidas de sangre.



La deficiencia de hierro se puede detectar con un análisis de sangre// Foto: Pexels-Photo By: Kaboompics.com

¿Qué relación tienen el hierro y la hemoglobina?

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La hemoglobina es una proteína que participa en el transporte de oxígeno y requiere hierro para su formación. Sin embargo, tener niveles bajos de hemoglobina no significa necesariamente que exista una deficiencia de este mineral.

El ácido fólico también interviene en la división celular y en la formación de células sanguíneas, mientras que la vitamina C favorece la absorción del hierro, especialmente el que proviene de alimentos de origen vegetal.

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Por esta razón, la alimentación es uno de los aspectos que se deben considerar para mantener un aporte adecuado de nutrientes. Cuando la dieta no cubre los requerimientos, los complementos nutricionales pueden servir como apoyo, aunque su uso debe responder a las necesidades de cada persona.

¿Cómo aumentar la hemoglobina y prevenir la deficiencia de hierro?

Eliana Valencia, fundadora de una compañía de complementos nutricionales, señala que la alimentación debe acompañarse de una evaluación cuando existen niveles bajos de hemoglobina o una anemia diagnosticada.

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La experta menciona Hemobion, un producto que combina hierro, ácido fólico y vitamina C con ingredientes de origen vegetal, como remolacha, acerola, mora, zanahoria y uva isabelina. Su función es complementar el aporte nutricional de estos componentes, no reemplazar el diagnóstico ni el tratamiento médico.

Ante una deficiencia de hierro o resultados bajos de hemoglobina, los controles de laboratorio y el seguimiento profesional permiten identificar la causa y definir el manejo adecuado. Esto cobra especial importancia en los adultos mayores, en quienes pueden coexistir diferentes factores relacionados con la anemia.

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La prevención también implica prestar atención a las reservas de hierro antes de que aparezcan alteraciones. La suplementación puede formar parte de una estrategia nutricional, pero no sustituye la valoración médica ni el tratamiento que requiera cada paciente.