Del jabón íntimo a los probióticos: la tendencia de autocuidado femenino que es popular en Colombia

Hablar sobre la salud vaginal es cada vez más común entre las mujeres. Hoy buscan más información sobre cómo cuidar su zona íntima, conocen nuevas opciones y prestan mayor atención a los productos que utilizan. Entre las alternativas que han despertado interés están los probióticos vaginales, que han ganado espacio dentro de esta industria.

De acuerdo con las proyecciones de Insight Partners, el mercado del cuidado íntimo femenino en Colombia crecería un 5,89 % al cierre de 2026. Este aumento estaría relacionado con la mayor búsqueda de productos especializados y el interés de las mujeres por conocer nuevas formas de cuidar su salud íntima.

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Uno de los temas que ha tomado fuerza es el cuidado de la flora vaginal, es decir, los microorganismos que viven naturalmente en esta zona y ayudan a mantener su equilibrio. Por esta razón, los probióticos han comenzado a llamar la atención de quienes buscan incluir nuevas opciones en sus rutinas de cuidado personal.

Algunos estudios han analizado el uso de ciertos probióticos como apoyo en tratamientos para problemas vaginales. Sin embargo, sus resultados pueden variar según el producto y sus componentes. Por eso, no deben reemplazar los medicamentos ni los tratamientos recomendados por un profesional de la salud.



Nuevos hábitos de autocuidado femenino

El mayor interés por estos productos también está relacionado con la forma en que las mujeres hablan y se informan sobre su salud íntima. Las redes sociales, el acceso a información y una mayor confianza para tratar temas que antes eran considerados tabú han ayudado a que el cuidado vaginal tenga más importancia en las conversaciones cotidianas.

Al mismo tiempo, las opciones disponibles en el mercado han aumentado. Ahora se encuentran desde jabones para la higiene íntima hasta productos pensados para atender necesidades relacionadas con los días previos a la menstruación y la etapa de lactancia.

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Este cambio también ha impulsado a las empresas dedicadas a esta industria a ofrecer nuevas alternativas. Es el caso de Femprobiotics, una compañía colombiana que desarrolla productos con probióticos y que, según sus registros, ha llegado a más de 200.000 mujeres.

De acuerdo con Samir Orozco, cofundador de la empresa, los probióticos vaginales representan el 82,4 % de sus ventas, lo que muestra el interés de sus consumidoras por este tipo de productos.

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Bogotá, Medellín y Cali concentran la demanda

En cuanto a las ciudades donde más se compran estos productos, Bogotá, Medellín y Cali encabezan la lista, según los datos de Femprobiotics.

Sin embargo, el comercio por internet ha permitido que estas alternativas lleguen a mujeres de otras regiones del país, sin necesidad de acudir a una tienda física. Además, comprar por medios digitales puede ofrecer mayor privacidad a quienes prefieren mantener discreción al adquirir productos de cuidado íntimo.

Aunque cada vez existen más opciones para el cuidado vaginal, es importante buscar información en fuentes confiables, tener presente que no todos los productos tienen los mismos beneficios y acudir a un profesional de la salud si se desea consumir o usar algún producto nuevo y cuando se presenten molestias o cambios en la zona íntima.

