Gravar los edulcorantes, ¿una medida que contradice la reducción del consumo de azúcar?

Mientras el Gobierno busca reducir el consumo de azúcar entre los colombianos, la discusión de la Ley de Rescate Económico abre un nuevo debate: la posibilidad de gravar los productos que contienen edulcorantes.

La medida genera preocupación en la International Sweeteners Association (ISA), que advierte sobre una posible contradicción en las políticas de salud pública, pues estos ingredientes pueden ser una herramienta para disminuir la cantidad de azúcar que consumen las personas.

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Los edulcorantes están presentes en más productos de los que muchas personas imaginan. Se encuentran en bebidas, chicles, pastillas para el aliento, lácteos, postres, productos de repostería e incluso en algunos medicamentos y artículos de higiene bucal. Sin embargo, a pesar de su presencia en la vida cotidiana, todavía existe desinformación sobre qué son, cómo funcionan y qué diferencias tienen frente al azúcar.

¿Qué son los edulcorantes?

De acuerdo con Laura Miranda, directora para Latinoamérica de la International Sweeteners Association, los edulcorantes son sustancias intensamente dulces que permiten darles sabor dulce a los alimentos y bebidas, pero con pocas calorías o incluso sin aportar calorías.



Edulcorantes. Foto: Freepik

A diferencia del azúcar, que es un carbohidrato que sí proporciona energía, estos ingredientes permiten conservar el sabor dulce sin necesidad de agregar la misma cantidad de azúcar.

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Durante un conversatorio realizado en Bogotá, en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, Miranda explicó que estos ingredientes pueden cumplir un papel importante en la alimentación, especialmente para quienes necesitan controlar su consumo de azúcar. Entre sus beneficios mencionó que no producen caries, pueden ayudar a reducir la ingesta de energía y son una alternativa para las personas que viven con diabetes, porque no elevan la glucosa en la sangre como lo hace el azúcar. Eso sí, su incorporación debe hacerse dentro de un plan de alimentación equilibrado y, en el caso de quienes tienen diabetes, con la orientación de un profesional de la salud.

En Colombia, cerca de tres millones de personas viven con diabetes, por lo que la discusión sobre las alternativas para reducir el consumo de azúcar también tiene implicaciones para este grupo de la población. Según Miranda, los edulcorantes permiten disfrutar de alimentos con sabor dulce sin consumir la misma cantidad de azúcar, lo que puede facilitar el cuidado de los niveles de glucosa. Además, son utilizados por la industria de alimentos y bebidas para reformular sus productos, es decir, disminuir o reemplazar parte del azúcar que contienen.

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Precisamente, este es uno de los puntos que genera preocupación frente a la Ley de Rescate Económico, identificada durante el conversatorio como el Proyecto de Ley 477 de 2026, que plantea incluir dentro de los productos gravados aquellos que contienen edulcorantes. Para la International Sweeteners Association, cobrar impuestos a estos ingredientes podría desincentivar a las empresas a desarrollar productos con menos azúcar y limitar las alternativas disponibles para los consumidores.

Miranda considera que la propuesta puede resultar contradictoria con los objetivos de salud pública que buscan reducir el consumo de azúcar. Mientras se promueven medidas para disminuir su ingesta, también se contempla imponer un impuesto a ingredientes que pueden contribuir a ese mismo propósito. La directora para Latinoamérica de la ISA advirtió que esta decisión podría afectar especialmente a las personas que buscan opciones reducidas en azúcar y a las poblaciones más vulnerables, para quienes el precio de los productos también influye en sus decisiones de compra.

Por eso, la asociación hizo un llamado a que las decisiones tributarias tengan en cuenta la evidencia científica disponible sobre la seguridad y los beneficios de los edulcorantes, así como su aporte a la reducción del consumo de azúcar. El debate no se limita entonces a cuánto impuesto deberían pagar determinados alimentos y bebidas, sino también a qué consecuencias podría tener esta medida sobre las alternativas que tienen los colombianos para cuidar su alimentación.