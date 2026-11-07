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Extranjero con cinco capturas y 11 comparendos vuelve a ser detenido: piden deportarlo de Santander

El hombre, de 26 años, volvió a ser capturado en Suratá por incumplir una resolución migratoria. La Policía confirmó que había sido detenido cinco veces durante 2026 y acumulaba 11 comparendos por riñas y agresiones.

Extranjero reincidente vuelve a ser capturado en Santander: autoridades buscan su deportación.PG
Imagen de las autoridades. Extranjero reincidente vuelve a ser capturado en Santander: autoridades buscan su deportación.
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 7 de nov, 2026

Un nuevo procedimiento policial vuelve a poner sobre la mesa la reincidencia y los controles migratorios en Santander. Un ciudadano extranjero de 26 años fue capturado nuevamente por la Policía Nacional en el municipio de Suratá, luego de presuntamente incumplir una resolución migratoria.

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De acuerdo con el reporte de las autoridades, ya había sido capturado en cinco oportunidades por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fraude a resolución judicial o administrativa.

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Pero los antecedentes de convivencia también preocupan a las autoridades. El ciudadano acumulaba 11 órdenes de comparendo, de acuerdo con la Ley 1801 de 2016, por comportamientos relacionados con confrontaciones violentas, riñas y agresiones físicas.

La nueva detención se produjo en el sector céntrico de Suratá, durante los controles de vigilancia y seguridad adelantados por unidades de la Policía Nacional. Según el informe oficial, el hombre habría incumplido las disposiciones establecidas en una resolución migratoria.

Por esta conducta fue capturado en flagrancia por el delito de fraude a resolución judicial o administrativa de Policía, contemplado en el artículo 454 del Código Penal. Después del procedimiento, fue trasladado a Bucaramanga y puesto a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación.

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El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la Policía de Santander, aseguró que se adelantan coordinaciones con Migración Colombia para tramitar la deportación del ciudadano extranjero.

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Las cinco capturas registradas durante 2026 y los 11 comparendos reportados por la Policía abren interrogantes sobre el seguimiento a este ciudadano y las medidas administrativas que se habían adoptado frente a su situación migratoria.

La Policía Nacional reiteró el llamado a los habitantes de Suratá y de los demás municipios de Santander para denunciar cualquier situación que afecte la tranquilidad y la seguridad ciudadana a través de la línea de emergencia 123.

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