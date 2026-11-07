Cae ‘Los Búhos’ en Santander: desarticulan banda que ganaba $5 millones semanales con microtráfico

Ocho personas fueron vinculadas a una investigación contra esta estructura delincuencial que operaba en Landázuri. Según las autoridades, el grupo generaba ganancias ilegales cercanas a los cinco millones de pesos semanales.

Un contundente golpe contra el microtráfico en Santander. En el municipio de Landázuri, las autoridades desarticularon al grupo delincuencial conocido como ‘Los Búhos’, señalado de comercializar y distribuir estupefacientes en sectores urbanos y rurales de esta población.

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El operativo, coordinado entre la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía, permitió la captura de ocho personas: seis mediante orden judicial, una en flagrancia y otra que ya se encontraba privada de la libertad por un proceso de violencia intrafamiliar, a quien le fue imputado el delito de tráfico de estupefacientes.

La ofensiva incluyó siete diligencias de allanamiento y registro. Durante los procedimientos fueron incautadas dosis de marihuana, más de 20 dosis de base de cocaína, cinco cartuchos calibre 9 milímetros, dinero en efectivo, un celular y tres motocicletas que, según la investigación, eran utilizadas para distribuir las sustancias ilícitas.



De acuerdo con las autoridades, esta estructura utilizaba la modalidad de domicilios para llevar los estupefacientes hasta sus compradores, tanto en el casco urbano como en la zona rural de Landázuri.

Las ganancias también estaban bajo la lupa: la Policía calcula que ‘Los Búhos’ obtenían rentas ilegales cercanas a los cinco millones de pesos semanales producto de esta actividad criminal.

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El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, aseguró que las autoridades continuarán trabajando de manera articulada para combatir las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y evitar que estas redes afecten a los jóvenes y la tranquilidad de las comunidades.

Finalmente, las autoridades confirmaron que siete de los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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Un nuevo golpe contra las redes de distribución de drogas en Santander, esta vez en el municipio de Landázuri.