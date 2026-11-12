“Golpe a toda la delincuencia”: gobernador detalla masivo operativo de seguridad en Bucaramanga

El área metropolitana de Bucaramanga fue escenario de un masivo despliegue de seguridad e inteligencia denominado Operación Mano de Hierro, el cual dejó un saldo preliminar de 136 capturas, 70 allanamientos y la expulsión de 70 ciudadanos extranjeros en situación irregular. Las intervenciones coordinadas buscan desmantelar las principales redes de narcotráfico y sicariato que inciden en la capital de Santander y sus municipios limítrofes.

En declaraciones para Mañanas Blu, sobre los resultados de los procedimientos ejecutados desde la madrugada, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, resaltó la importancia de la ofensiva judicial y su impacto en la percepción de seguridad ciudadana. "136 capturas, 70 allanamientos. Además, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, hace la expulsión de 70 ciudadanos que no estaban legalmente acá en Bucaramanga", precisó el mandatario departamental, agregando que "esto nos ayuda a mejorar la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga y envía un mensaje también de apoyo a la opinión pública".

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Ofensiva contra 'Los del Sur', 'Los Claverianos' y nexos con el Tren de Aragua

La acción de las autoridades afectó a diversas estructuras delictivas radicadas en la región. Entre los grupos impactados se destaca la banda conocida como 'Los del Sur', una organización con entre 70 y 80 integrantes dedicada al microtráfico y los homicidios selectivos, con nexos con redes trasnacionales.

Al describir el prontuario de este grupo, el gobernador Díaz explicó: "Esta es una banda que lleva muchos años delinquiendo acá en el área metropolitana de Bucaramanga. Es una banda que ha cometido muchos asesinatos, dedicada totalmente al tráfico de estupefacientes" y confirmó que mantiene "vasos comunicantes con el Tren de Aragua". El jefe del ejecutivo departamental sostuvo que aunque sus cabecillas principales, entre ellos alias 'Poporro' y alias 'Carnal', se encuentran privados de la libertad, continuaban emitiendo órdenes violentas hacia la zona.



Blu Radio. Operativos Mano de Hierro Bucaramanga //Foto: Captura de video de Presidencia

Por otra parte, se reportó la detención de presuntos mandos de la banda 'Los Claverianos', identificados con los alias de 'Rulos', 'Wilson' y 'Carpintero', facción vinculada históricamente a disputas por el control territorial de alucinógenos. "Los Claverianos es una banda peligrosa... como producto de su tráfico de estupefacientes, de querer manejar las plazas, de querer manejar los barrios, pues se producen confrontaciones, se producen asesinatos", aseveró Díaz.

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Control migratorio y expulsión de extranjeros con antecedentes

El operativo incluyó una línea especial de control migratorio desarrollada por Migración Colombia, en conjunto con la Alcaldía de Bucaramanga y la Policía Nacional. Como resultado, 70 ciudadanos venezolanos sin estatus legal en el país fueron objeto de procesos de deportación y expulsión.

El gobernador señaló que las expulsiones obedecen a motivos de seguridad e irregularidad, diferenciando claramente a quienes infringen la ley de los migrantes trabajadores. "Están de manera irregular en Bucaramanga y algunos con antecedentes", afirmó el mandatario. Asimismo, enfatizó: "Los que están cumpliendo, las personas de Venezuela, de otros países que están acá y que están ayudando a la economía, que están trabajando, pues no tienen ningún problema, pero aquellos que están en la calle cometiendo delitos, generando amenazas contra la seguridad o están en forma irregular, pues se va a seguir con la actividad de expulsarlos".

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Escuche aquí la entrevista: