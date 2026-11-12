Megaoperativo liderado por el presidente contra bandas criminales en Bucaramanga deja 136 capturas

Un total de 136 personas capturadas y 70 diligencias de allanamiento dejó la denominada Operación Mano de Hierro, un megaoperativo contra estructuras delincuenciales que se desarrolló durante la madrugada en Bucaramanga y otros municipios de Santander, con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella.

La ofensiva, en la que participaron la Policía, el Ejército y la Fiscalía, estuvo dirigida contra organizaciones señaladas de participar en delitos como homicidio, sicariato, hurto, extorsión, secuestro y tráfico de estupefacientes. Los procedimientos se concentraron, entre otros sectores, en el norte de Bucaramanga y en el municipio de Girón.

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Durante los operativos, el presidente acompañó a la Fuerza Pública y recibió del general Miguel Andrés Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, un reporte sobre algunos de los capturados y las estructuras delincuenciales que estarían detrás de hechos criminales en el área metropolitana.

“Vamos por las bandas que desde hace muchísimos años han azotado a la población con fenómenos criminales como el sicariato, el hurto, la extorsión y el microtráfico”, manifestó De La Espriella, quien aseguró que esta ofensiva busca devolver la tranquilidad a los ciudadanos.



Entre los detenidos, el general Camelo señaló a presuntos expendedores de drogas que llevarían cerca de 17 años delinquiendo en sectores como Claverianos y 5 de Enero, en el norte de Bucaramanga.

"Alias Rulos, el hijo de Lucrecia, alias Wilson, expendedores de estupefacientes, capturado varias veces por tráfico de estupefacientes, por porte ilegal de armas de fuego, de Los Claverianos, delincuentes que son los responsables del tráfico en el norte y parte del centro de la ciudad", dijo el gereal Camelo.

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“Se acabó la fiesta a estos bandidos”, contestó el presidente Abelardo.

También reportó capturas de personas que estarían vinculadas con homicidios, sicariato, extorsiones y secuestros, así como integrantes de estructuras que operaban en Girón.

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Uno de los casos mencionados durante el recorrido fue el de un hombre que estaría involucrado en el homicidio de una adolescente de 15 años. Según el reporte del oficial, el capturado enfrentaría una condena de más de 40 años por este hecho. También se refirió a la captura de presuntos responsables de un secuestro en el que una familia habría sido intimidada para exigir 15 millones de pesos.

“Lo importante del BOSUR es que trae una solución para la gente porque saca todos estos delincuentes de circulación que azotan con tanta criminalidad a nuestra población”, expresó el presidente durante el recorrido.

¡CUANDO SE TRATA DE DEFENDER A LOS COLOMBIANOS, EL SUEÑO SE APLAZA Y LA AUTORIDAD SE IMPONE!



Esta madrugada salí a las calles de Bucaramanga, hombro a hombro con nuestra valiente Fuerza Pública, para liderar personalmente la Operación Mano de Hierro, una ofensiva contundente… pic.twitter.com/vAEnrT8U26 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 12, 2026

De acuerdo con el balance publicado por De La Espriella en su cuenta de X, la ofensiva dejó además 12 armas de fuego incautadas, 27 celulares, 18.837 gramos de estupefacientes, 430 cartuchos, 1.800 gramos de explosivos y más de 4,6 millones de pesos en efectivo. También anunció la extinción de dominio de bienes avaluados en 1.541 millones de pesos.

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De las 136 capturas reportadas, 45 se realizaron mediante orden judicial y 91 en flagrancia, según el consolidado divulgado por el mandatario.

“Los BOSUR seguirán desplegándose por las ciudades del país. No importa la hora ni el lugar: estaré donde tenga que estar para recuperar la seguridad”, afirmó el presidente, quien destacó el trabajo articulado entre la Gobernación de Santander, las alcaldías, la Fuerza Pública y la Fiscalía.

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La Operación Mano de Hierro hace parte de la estrategia del Gobierno para intervenir estructuras criminales y fortalecer la seguridad en las ciudades del país.