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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Expulsión masiva de venezolanos que tenían 1.520 anotaciones delictivas en Bucaramanga

Expulsión masiva de venezolanos que tenían 1.520 anotaciones delictivas en Bucaramanga

Las autoridades señalaron que con este procedimiento, ya son más de 230 extranjeros expulsados durante 2026.

Venezolanos expulsados.jpg
Blu Radio. Venezolanos expulsados de Bucaramanga //Foto: captura de video Alcaldía de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 12 de nov, 2026

En un operativo conjunto entre la Alcaldía de Bucaramanga, Migración Colombia y la Policía Nacional, fueron expulsados del país 71 ciudadanos venezolanos que, según las autoridades, registraban comportamientos contrarios a la convivencia e infracciones relacionadas con diferentes conductas delictivas.

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De acuerdo con el reporte entregado por la administración municipal, entre las personas expulsadas sumaban más de 1.520 anotaciones por situaciones como porte de armas blancas, porte de estupefacientes, irrespeto a la autoridad, riñas callejeras y minería ilegal.

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Los extranjeros permanecían en las instalaciones de Migración Colombia. Durante la madrugada fueron trasladados en buses con destino a Cúcuta para su paso a territorio venezolado.

El alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, señaló que este es el procedimiento de expulsión más grande que se ha realizado en la ciudad y destacó el trabajo articulado con Migración Colombia y la fuerza pública para adelantar estos operativos.

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“Con esta expulsión de más de 70 personas completamos más de 230 a lo largo de este año 2026, una cifra totalmente récord para un año calendario que todavía no termina”, aseguró el mandatario.

El mandatario reiteró que la Policía Nacional, Migración Colombia, el Ejército y las demás instituciones de la fuerza pública mantendrán los operativos de control en diferentes sectores de Bucaramanga.

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