Mindefensa visitó en el HUS a los soldados heridos en atentado en el sur de Bolívar

El ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, visitó a los militares que permanecen hospitalizados en el Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, luego de resultar heridos en el ataque con drones contra las instalaciones del Batallón de Selva N.º 48, ocurrido el pasado 7 de noviembre en Santa Rosa del Sur, Bolívar.

Al centro asistencial fueron trasladados inicialmente 15 soldados. Sin embargo, ocho de ellos ya recibieron el alta médica, mientras que los otros siete continúan bajo atención del personal de salud, que acompaña su proceso de recuperación.

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Durante el recorrido, el ministro agradeció al equipo médico y asistencial del HUS por el trabajo realizado para atender a los uniformados y destacó el compromiso de la institución, del gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, y del gerente del hospital, Ricardo Arturo Hoyos Lanziano.

“Sabemos el esfuerzo que ustedes han hecho para ayudarnos a sacar adelante a nuestros soldados. La patria y el pueblo colombiano no les dejará de agradecerles esto”, manifestó Mora López durante su visita.



El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, visitó en el Hospital Universitario de Santander a los militares heridos en el ataque con explosivos lanzados desde drones contra un batallón en Santa Rosa del Sur, Bolívar. "No los vamos a dejar solos", dijo #MañanasBlu pic.twitter.com/hJjresgDVx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 12, 2026

El funcionario también resaltó la calidad humana del personal médico y recordó las condiciones de vulnerabilidad de algunas de las familias de los militares heridos, quienes han recibido acompañamiento durante esta situación.

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La visita contó con la presencia de representantes del Ejército Nacional y se convirtió en un espacio para reconocer la labor del personal de salud que ha participado en la atención de los uniformados, mientras avanzan en su recuperación tras el ataque terrorista.