Dan de alta a ocho militares heridos en atentado con drones en el sur de Bolívar

Ocho de los militares que resultaron heridos durante el ataque con drones contra un cantón militar en Santa Rosa del Sur, Bolívar, ya recibieron el alta médica en el Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga. Así lo confirmó la institución de salud en un comunicado divulgado este miércoles 11 de noviembre.

De acuerdo con el reporte médico, el hospital recibió a 15 soldados que fueron trasladados a Bucaramanga luego de resultar afectados en el ataque perpetrado el pasado 7 de noviembre. De ese grupo, siete permanecen bajo atención médica: dos se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y cinco continúan en hospitalización, con seguimiento de equipos especializados.

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La institución confirmó que los ocho pacientes que evolucionaron favorablemente ya pudieron regresar a sus hogares, mientras que los siete militares restantes continúan recibiendo atención médica.

El ataque ocurrió hacia el mediodía del sábado 7 de noviembre contra las instalaciones del Batallón de Selva N.º 48, en Santa Rosa del Sur. La acción, perpetrada mediante drones cargados con explosivos, dejó tres militares muertos y decenas de personas heridas, según los reportes conocidos tras la emergencia.



Tras el atentado, varios de los uniformados tuvieron que ser evacuados hacia centros asistenciales de Santander y otras regiones, debido a la gravedad de las lesiones. En el caso de Bucaramanga, el Hospital Universitario de Santander recibió a los militares que requerían atención de mayor complejidad.

De hecho, el balance conocido el 10 de noviembre por BLU Radio daba cuenta de 46 militares atendidos en diferentes instituciones médicas, de los cuales 18 ya habían recibido el alta. Otros uniformados permanecían hospitalizados en Bucaramanga, Barrancabermeja, Aguachica y Santa Rosa del Sur.

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El Hospital Universitario de Santander informó que, en coordinación con la Gobernación de Santander, mantiene disponible un equipo multidisciplinario para garantizar la atención integral de los militares que continúan hospitalizados, así como el acompañamiento a sus familiares.