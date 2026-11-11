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Santander refuerza controles en zonas limítrofes por atentados en el oriente del país

La Gobernación anunció mayor despliegue de la Fuerza Pública en el Magdalena Medio y las zonas limítrofes con Cesar, Norte de Santander y Boyacá para prevenir el ingreso de estructuras criminales.

Seguridad carreteras Santander.jpg
Blu Radio. Seguridad carreteras Santander //Foto: Segunda División del Ejército
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

Ante los recientes atentados terroristas registrados en diferentes regiones de Colombia, la Gobernación de Santander anunció el fortalecimiento de las operaciones de seguridad, los controles y las acciones de inteligencia para prevenir hechos que afecten al departamento.

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Según el secretario del Interior de Santander, Oscar Hernández, las zonas que concentran mayor atención son el Magdalena Medio y los corredores limítrofes entre Santander y los departamentos de Cesar, Norte de Santander y Boyacá, donde se han reforzado los dispositivos de seguridad.

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“Es muy importante invitar a toda la comunidad y a los componentes de seguridad de los santandereanos a estar muy atentos y alertas frente a los eventos que se están presentando a nivel nacional”, manifestó Hernández.

El secretario también destacó los resultados de recientes operaciones contra estructuras criminales que han intentado ingresar al departamento. Entre ellas mencionó las acciones contra presuntos integrantes del Clan del Golfo en el sector de Puerto Wilches y los operativos contra el grupo armado organizado Conquistadores de la Sierra, en límites con Cesar, que, según indicó, han dejado más de 20 capturas e incautaciones de armas.

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A estos resultados se suma un operativo de la Policía Nacional en el que fueron incautados cuatro fusiles, cuatro pistolas, dos subametralladoras y municiones. De acuerdo con Hernández, las investigaciones continúan para evitar que este armamento llegue a territorio santandereano.

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"Para reforzar la capacidad de respuesta, también se han dispuesto mayores recursos operativos de la Quinta Brigada del Ejército y de la Policía Nacional, incluidos grupos especiales como el GOES, el GAULA, unidades de la Sijín y equipos de inteligencia policial", aseguró Hernández.

El funcionario señaló que estas capacidades permitirán ampliar los controles y las acciones de prevención en diferentes municipios y corredores estratégicos del departamento.

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Finalmente, la Gobernación reiteró el llamado a la ciudadanía para que permanezca alerta y reporte oportunamente cualquier situación sospechosa.

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