Casanova logra premios internacionales por estrategias de campañas políticas en Santander

El estratega político y experto en marketing Ancízar Casanova obtuvo siete reconocimientos internacionales en los premios Napolitan Victory Awards y Reed Latino, dos de los certámenes más importantes de la industria de la comunicación política en América Latina, por su trabajo en campañas electorales desarrolladas en Colombia.

Entre las distinciones recibidas se destacan categorías como mejor manejo de crisis, mejor eslogan y mejor estratega general, reconocimientos que resaltan su trabajo en la construcción de mensajes, estrategias de comunicación y posicionamiento de candidatos durante las campañas parlamentarias de comienzos de 2026.

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Casanova, quien recibió uno de estos reconocimientos en Panamá, asesoró a siete candidatos en Santander y otras regiones del país. Entre las campañas en las que participó mencionó las desarrolladas en Floridablanca, Piedecuesta, Facatativá y Barrancabermeja, además de la campaña a la Gobernación de Santander de Juvenal Díaz Mateus, quien resultó elegido en 2023.

“Todas fueron campañas exitosas y todas dejan aprendizajes. También resalto la labor de Carlos Suárez y su empresa, Estrategia y Poder, para el triunfo de Abelardo De La Espriella", señaló Casanova.

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Más allá de los reconocimientos internacionales, el consultor aseguró que los resultados electorales dependen de la capacidad de los candidatos para transformar sus formas de hacer política y conectarse con las nuevas dinámicas de comunicación con los ciudadanos.

“Los políticos deben cambiar su forma de actuar para alcanzar triunfos importantes. Es necesario gobernar de una forma moderna y no como lo hacían en el pasado”, manifestó.

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Los Napolitan Victory Awards y los Reed Latino reconocen diferentes especialidades de la comunicación política, entre ellas estrategia electoral, creatividad, publicidad, manejo de crisis y comunicación digital.

Sus distinciones buscan visibilizar el trabajo de consultores, estrategas y equipos que están detrás de las campañas electorales. Con siete premios en estos dos escenarios internacionales, Ancízar Casanova suma reconocimientos a su trayectoria como asesor de campañas políticas en Santander y otras regiones de Colombia.