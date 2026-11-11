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Casanova logra premios internacionales por estrategias de campañas políticas en Santander

El estratega político obtuvo reconocimientos internacionales en los premios Napolitan Victory Awards y Reed Latin, realizados en Panamá.

FOTO ALCIZAR CASANOVA- PREMIOS.jpg
FOTO: Consultor Alcizar Casanova - suministrada por Alcizar Casanova
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 11 de nov, 2026

El estratega político y experto en marketing Ancízar Casanova obtuvo siete reconocimientos internacionales en los premios Napolitan Victory Awards y Reed Latino, dos de los certámenes más importantes de la industria de la comunicación política en América Latina, por su trabajo en campañas electorales desarrolladas en Colombia.

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Entre las distinciones recibidas se destacan categorías como mejor manejo de crisis, mejor eslogan y mejor estratega general, reconocimientos que resaltan su trabajo en la construcción de mensajes, estrategias de comunicación y posicionamiento de candidatos durante las campañas parlamentarias de comienzos de 2026.

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Casanova, quien recibió uno de estos reconocimientos en Panamá, asesoró a siete candidatos en Santander y otras regiones del país. Entre las campañas en las que participó mencionó las desarrolladas en Floridablanca, Piedecuesta, Facatativá y Barrancabermeja, además de la campaña a la Gobernación de Santander de Juvenal Díaz Mateus, quien resultó elegido en 2023.

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“Todas fueron campañas exitosas y todas dejan aprendizajes. También resalto la labor de Carlos Suárez y su empresa, Estrategia y Poder, para el triunfo de Abelardo De La Espriella", señaló Casanova.

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Más allá de los reconocimientos internacionales, el consultor aseguró que los resultados electorales dependen de la capacidad de los candidatos para transformar sus formas de hacer política y conectarse con las nuevas dinámicas de comunicación con los ciudadanos.

“Los políticos deben cambiar su forma de actuar para alcanzar triunfos importantes. Es necesario gobernar de una forma moderna y no como lo hacían en el pasado”, manifestó.

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Los Napolitan Victory Awards y los Reed Latino reconocen diferentes especialidades de la comunicación política, entre ellas estrategia electoral, creatividad, publicidad, manejo de crisis y comunicación digital.

Sus distinciones buscan visibilizar el trabajo de consultores, estrategas y equipos que están detrás de las campañas electorales. Con siete premios en estos dos escenarios internacionales, Ancízar Casanova suma reconocimientos a su trayectoria como asesor de campañas políticas en Santander y otras regiones de Colombia.

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