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Gobernador de Santander pide intervención del Gobierno ante millonarias deudas de las EPS

La deuda de las EPS con las instituciones de salud públicas y privadas en Santander se acerca a los $2 billones.

Nueva EPS
Nueva EPS
Foto: https://saluddecaldas.gov.co/
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

La preocupación por la situación financiera de los hospitales y clínicas de Santander llevó al gobernador Juvenal Díaz Mateus a hacer un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en el pago de las millonarias deudas que las EPS mantienen con las instituciones de salud del departamento.

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El mandatario se solidarizó con la situación que atraviesa la Clínica FOSCAL, en Floridablanca, que advirtió sobre la posibilidad de iniciar un cierre progresivo de sus servicios si no recibe los recursos pendientes. La institución reporta una cartera cercana a los $600.000 millones, de los cuales aproximadamente el 90 % corresponde a obligaciones de Nueva EPS y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

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Ante este panorama, Díaz pidió a la ministra de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud que se desplacen a Santander para revisar la situación y establecer alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad de la red hospitalaria.

El gobernador advirtió que las deudas acumuladas de las EPS con las instituciones públicas y privadas del departamento se acercan a los $2 billones. Sin embargo, señaló que el problema no se limita a los recursos pendientes, sino también al bajo nivel de recaudo mensual frente a los servicios que prestan los hospitales.

“Si no se les paga a los hospitales del 85 % hacia arriba, estos hospitales no van a ser viables y los santandereanos se van a quedar sin centros de salud donde puedan ser atendidos”, manifestó el mandatario.

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La situación genera preocupación por las consecuencias que podría tener sobre la prestación de los servicios médicos, especialmente si las instituciones continúan acumulando obligaciones financieras sin recibir los pagos correspondientes.

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El llamado de la Gobernación busca que el Gobierno Nacional intervenga para agilizar el flujo de recursos hacia los prestadores de salud y evitar que la crisis financiera termine afectando la atención de los pacientes en Santander.

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